Deputado que disse que colocaria ‘cabresto’ na boca de colega negra é denunciado por violência política de gênero

A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo denunciou o deputado estadual Wellington Moura (Republicanos) por violência de gênero contra a também deputada Mônica Seixas (PSOL). Em sessão plenária na Assembleia Legislativa de São Paulo, no último dia 18, ele afirmou que colocaria um “cabresto na boca” da colega.

Leia Também Deputada Mônica Seixas pede à Polícia investigação por injúria racial após colega da Assembleia de SP dizer que vai pôr ‘cabresto’ em sua boca

A denúncia foi formalizada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), porque o deputado tem direito a foro por prerrogativa de função. Ele já foi notificado para apresentar sua defesa prévia.

De acordo com a denúncia, assinada pela procuradora Paula Bajer, o deputado “assediou, constrangeu e humilhou” a colega. A PGE também diz ele agiu com “menosprezo e discriminação à sua condição de mulher, com a finalidade de impedir e dificultar o desempenho de seu mandato eletivo”.

O crime de violência política de gênero é recente: foi incluído na legislação eleitoral no ano passado. Esta é a primeira denúncia feita pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo com base no dispositivo. A pena prevista é de um a quatro anos de reclusão.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO

A reportem busca contato com o deputado. O espaço está aberto para manifestação.