‘Democracia na Prática – Por um Brasil Melhor’

Esse é o título do livro que escrevi e será lançado este mês em São Paulo e Brasília. Ele é composto de pequenos comentários sobre assuntos que selecionei ao observar a espiral de insensatez que o Brasil mergulhou após as eleições de 2018, quando, como toda eleição, havia esperanças e promessas.

Em 2018, fruto de desgastes dos governos anteriores, não foi difícil fazer uma campanha dizendo aquilo que a população queria ouvir e explorar chavões sobre combate à corrupção, nova forma de relacionamento político, e estimular uma onda de conservadorismo, patriotismo e religiosidade. A troca de governo era salutar.

Passado o entusiasmo eleitoral, o novo governo mostrou-se voltado ao show e à influência de fanáticos, extremistas e aproveitadores. E o Brasil mergulhou no populismo. Erros e acertos acontecem em todos os governos e a caminhada democrática é naturalmente sempre difícil. Isso se agrava quando é adicionado o problema comportamental.

A necessária busca do aperfeiçoamento das instituições foi visivelmente prejudicada. Até as Forças Armadas, instituições muito sólidas por conta de sua estrutura hierárquica e regime especial disciplinar, passaram a ser desgastadas. Uma verdadeira indústria de desinformação e de notícias falsas se estabeleceu para manipulação da opinião pública e até mesmo para ataques criminosos.

A irresponsabilidade e a inconsequência estimularam o desrespeito pessoal, funcional e institucional. Uma sociedade precisa de harmonia e de paz e não pode ser empurrada para a esquizofrenia coletiva, para a intoxicação emocional, com o uso de fake news e dos recursos de comunicação de massa. As velhas práticas condenáveis na política foram implementadas e aperfeiçoadas com grande volume de recursos públicos.

O Brasil enveredou por um caminho perigoso, com o Executivo incapaz, o Legislativo com pouca atuação e independência, e o Judiciário desgastado. Mais do que nunca tornou-se necessária a aplicação da lei com presteza, com melhores recursos técnicos e aperfeiçoamento para a responsabilização legal, sem necessidade de qualquer redução das liberdades e garantias.

Já em 2019 era evidente que o país começava a correr riscos decorrentes do fanatismo, que sempre tem como consequência natural a violência, o desrespeito e a perda da noção de realidade. O Brasil passou a viver um show cada vez mais intenso com a finalidade de mascarar a falta de liderança e de capacidade para produzir harmonia, paz social, respeito e solidariedade. O show, como método de conquista de poder via fanatismo, tornou difícil o trato de assuntos fundamentais como educação (nossa grande esperança!), saúde pública, segurança, economia, emprego, eliminação da fome etc.

Até mesmo a pandemia do covid-19, um período difícil para o governo, para a população e para os que perderam centenas de milhares de entes queridos, não foi capaz de motivar o comportamento equilibrado e a solidariedade. Infelizmente, o show continuou mais intenso ainda. Essas e outras observações do dia a dia é que me levaram a fazer essa relação de comentários, procurando alertar o quanto é importante traduzir democracia em ações para resolver os problemas existentes.

O lançamento é pós-eleições, com a esperança de que o novo governo tenha consciência da sua obrigação de conduzir o Brasil para todos, com respeito nas diferenças, harmonia, paz social, transparência, combate ao câncer da corrupção, redução das desigualdades e auxílio aos mais necessitados. Que as famílias e grupos diversos reencontrem a paz, a harmonia e a tolerância. Que o período à frente entre para a história com o fim da reeleição, a eliminação dos privilégios e a redução das desigualdades. Que tenhamos “Democracia na Prática”.

*Carlos Alberto dos Santos Cruz, general de Divisão da Reserva do Exército Brasileiro. Comandou forças da ONU em missões de paz no Haiti e no Congo. Foi secretário Nacional de Segurança Pública e ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência. Ministrou palestras em cursos no Japão, Coréia do Sul, Bangladesh, Estados Unidos, China e mais cerca de 15 países. Em 2022, foi escolhido como líder de missão de investigação de crimes de guerra na Ucrânia