‘Democracia é construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, na paz’, diz Alexandre de Moraes

Às vésperas do primeiro turno das eleições, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou neste sábado, 1º, que as eleições de 2022 simbolizam ‘respeito à democracia, o único regime politico onde todo poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo, para garantir o crescimento e fortalecimento da república brasileira’.

“Democracia é a construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, na paz, no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras”, afirmou.

Em pronunciamento de cinco minutos realizado em rede nacional, Alexandre de Moraes ainda ressaltou medidas adotadas pela Corte eleitoral para ‘evitar qualquer risco de violência e desrespeito ao sigilo do voto’, lembrando da veto ao uso de celular na cabine de votação e da proibição do porte de arma em um raio de 100 metros de todas as seções eleitorais, assim como do transporte e da posse de armas por colecionadores, caçadores e atiradores (CACs)

“Para que haja verdadeira democracia há necessidade de plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto de cada eleitora e eleitor brasileiros. E a segurança e liberdade do voto serão efetivadas tanto com a observância do absoluto sigilo do voto, que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pelo respeito à ampla e civilizada liberdade de discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência ou coação e pressão por grupos políticos ou econômicos”, indicou.

Em seu discurso, Alexandre voltou a defender as urnas eletrônicas, alvo de recorrentes ataques do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados. O presidente do TSE declarou que o Brasil é uma das quatro maiores democracias do mundo e a única a apurar e divulgar os resultados eleitorais no mesmo dia do pleito – ‘com agilidade, segurança, competência e transparência graças a tecnologia avançada, confiável, segura e aditável das urnas’. “Isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional”, frisou.

O magistrado ainda reafirmou o papel da Justiça Eleitoral como instrumento para ‘exercício das escolhas democráticas realizadas pelos brasileiros em respeito a soberana vontade popular’. “A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja exercido de maneira segura, transparente e confiável”, ponderou.