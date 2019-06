Deltan diz que projeto de abuso no Senado abre caminho para ‘investigado acusar o investigador’ Coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato aponta 'pegadinhas' no texto do PLC 27/2017 e pede 'apoio dos senadores e brasileiros na luta contra a corrupção'; nesta quarta, 26, o projeto já passou na Comissão de Constituição e Justiça e agora segue para discussão no Plenário