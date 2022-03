Deltan da Lava Jato já tem meio milhão na conta para indenizar Lula Ex-coordenador da extinta força-tarefa do Ministério Público Federal em Curitiba comunicou a 'doadores espontâneos' que já amealhou RS 500 mil em apenas 36 horas, 'um dos maiores marcos do apoio ao combate à corrupção'; ex-procurador foi condenado a indenizar ex-presidente em R$ 75 mil em razão do PowerPoint em que o ex-chefe da Lava Jato acusou o petista de liderar uma organização criminosa