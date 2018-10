Deltan da Lava Jato diz que pelo menos 10 ‘graúdos’ da política perderam foro privilegiado

O procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, disse que ‘pelo menos uma dezena de envolvidos graúdos (nas investigações) perderam o foro privilegiado’. Em sua conta no Twitter, Deltan deu ‘parabéns aos brasileiros’ e afirmou que ‘houve avanços significativos contra a corrupção’.

Deltan da Lava Jato não citou nome de nenhum político que, segundo ele, ficou sem o foro especial.

Entre os nomes vetados pelas urnas neste domingo, 7, estão velhos caciques emedebistas que permaneceram no Senado por muitos mandatos, como Romero Jucá (MDB/RR), presidente nacional do partido, Eunício Oliveira (MDB/CE), presidente do Senado, e Edison Lobão (MDB/MA), além do deputado Lúcio Vieira Lima (MDB/BA), irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, que está preso por causa do bunker de R$ 51 milhões em dinheiro vivo.

“Parabéns aos novos senadores e deputados! Cerca de uma dezena de senadores do movimento Unidos Contra a Corrupção se elegeram. Além disso, movimentos de renovação apartidários elegeram vários candidatos. O RenovaBR, por exemplo, elegeu 16 candidatos”, destacou o procurador.

Na avaliação de Deltan ‘isso tudo’ ocorreu ‘num cenário em que sociedade remou contra a correnteza, pois milhões do novo fundo eleitoral bilionário foram direcionados para campanhas da velha política’.

“São passos muito relevantes e será importante avançar mais nas próximas eleições de 2022, tanto no lado da preparação de candidatos como no lado da conscientização cívica dos eleitores”, anotou o procurador.

“Podemos não ter o Congresso dos sonhos, mas não se trata agora de ter o congresso dos sonhos e sim de ajudar a construir o melhor país possível com os eleitos”, segue Deltan.

“O único caminho para um país melhor é o da política, da luta contra a corrupção e da democracia”, é a sua receita.