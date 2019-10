Deltan da Lava Jato diz que ‘nenhum princípio da Constituição é absoluto’ Em Santo André, ABC paulista, onde participa do 7.º Congresso de Direito Constitucional, procurador diz que vê na aposentadoria do ministro Celso de Mello, do Supremo, chance de 'reverter' possível decisão contrária à prisão em 2.ª instância