Delegados da PF pedem ‘providências’ contra policial federal que tranquilizou Roberto Jefferson 

Dirigentes de entidades que representam delegados de Polícia Federal (PF) pediram nesta terça-feira, 25, ao comando da PF no Rio “providências” sobre a conduta do agente filmado na casa do ex-deputado federal Roberto Jefferson depois que ele atirou e jogou granadas contra a equipe que tentava prendê-lo.

O vídeo mostra o momento em que o policial do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal minimiza os ataques do ex-deputado e diz para Roberto Jefferson ficar “tranquilo”. “O que o senhor precisar a gente vai fazer”, diz o agente (assista abaixo).

Representantes de três entidades de classe se reuniram mais cedo com o superintendente da Polícia Federal PF no Rio de Janeiro, delegado Ivo Roberto Costa da Silva, e pediram uma apuração administrativa sobre o comportamento do policial.

De acordo com as associações, o superintendente esclareceu que o agente “reconheceu posteriormente a impropriedade de pontos do diálogo ali mantido”.

As entidades também informaram que o superintendente garantiu que a operação obedeceu aos padrões técnico-operacionais e negou qualquer “interferência externa” no cumprimento do mandato de prisão e no gerenciamento da crise aberta após a reação de Roberto Jefferson.

Participaram da reunião membros da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Federação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (Fenadepol), Diretoria Regional da ADPF no Rio de Janeiro (ADPF-RJ) e Sindicato dos Delegados de Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (SINDPF-RJ).

“As entidades reiteraram fortemente a necessidade da preservação da autonomia técnico-jurídica da Polícia Federal, inclusive pela iniciativa de instrumentos legais que a garantam”, diz a nota sobre o encontro, que circula em grupos de policiais federais.

Roberto Jefferson resistiu quando a Polícia Federal (PF) chegou em sua casa, em Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, para cumprir o mandado de prisão. Ele disparou contra os policiais e jogou três granadas. Dois agentes foram feridos por estilhaços, o que levou a PF pedir o indiciamento do ex-deputado por tentativa de homicídio.