Delegados de polícia voltam ao Supremo contra ‘B.O.’ da Rodoviária Federal

A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária ajuizou no Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6264) contra o artigo 6.º do Decreto 10.073/2019 da Presidência da República, que deu competência à Polícia Rodoviária Federal para lavrar termo circunstanciado de ocorrência de crime de menor potencial ofensivo.

As informações foram divulgadas no site do Supremo – Processo relacionado: ADI 6264.

A ação foi distribuída ao ministro Luís Roberto Barroso, relator da ADI 6245, ajuizada anteriormente pela Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal contra o mesmo dispositivo.

Para a entidade, a medida viola dois dispositivos do artigo 144 da Constituição Federal: o parágrafo 4.º, que atribui às Polícias Civis as funções de Polícia Judiciária e a apuração de infrações penais, e os incisos I e IV do parágrafo 1.º, no trecho que prevê a competência da Polícia Judiciária e da Polícia Federal para a apuração de infrações penais.

De acordo com a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária, a competência da Polícia Rodoviária Federal ‘diz respeito apenas ao serviço de patrulhamento ostensivo em ferrovias e rodovias federais’.