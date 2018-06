Delatores falam a Moro em ação sobre o sítio de Atibaia

O doleiro Alberto Youssef e o executivo Dalton Avancini, ligado à Camargo Corrêa, prestaram depoimento por videoconferência, em São Paulo, ao juiz federal Sérgio Moro nesta sexta-feira, 16. Os delatores da Operação Lava Jato falaram em ação penal sobre reformas do sítio de Atibaia.

Neste processo, o ex-presidente Lula é acusado por corrupção e lavagem de dinheiro nas reformas da propriedade rural.

COM A PALAVRA, LULA

Delatores da Lava Jato inocentam ex-presidente Lula

Depoimentos reforçam a improcedência da escolha do juiz Sérgio Moro

“As testemunhas Alberto Youssef e Dalton Avancini, delatores da Lava Jato em liberdade, esclareceram em depoimento prestado hoje de manhã (16/02) que não têm conhecimento de supostas obras realizadas em um sítio em Atibaia e, ainda, que essas obras jamais foram tratadas em discussões relativas a contratos firmados pela Petrobras. Youssef também reconheceu que nenhuma reunião relativa a supostos acertos sobre contratos da Petrobras ocorreu em Curitiba ou no Estado do Paraná. Esses depoimentos reforçam que a escolha do juiz Sérgio Moro para julgar a ação pelo Ministério Público não tem qualquer base real. Reforçam, ainda, que Lula jamais praticou qualquer ato em benefício de empreiteiras durante período em que ocupou o cargo de Presidente da República e tampouco recebeu qualquer vantagem indevida na forma de imóveis ou em reforma de imóveis. Lula também não é e jamais foi proprietário do sítio de Atibaia. Lula e seus familiares frequentaram o local como convidados da família Bittar, em razão de uma amizade de mais de 40 anos”.

CRISTIANO ZANIN MARTINS