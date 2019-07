Delator relata jantar em Minas com políticos do PT para propina de R$ 2 mi Ricardo Assaf, que colabora com a Operação 'E o Vento Levou', revelou ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal detalhes de encontro que reuniu, em outubro de 2014, o ex-governador Fernando Pimentel e o então deputado federal Gabriel Guimarães, que teria solicitado parte de dinheiro supostamente desviado de contrato da Cemig