Delação de Joesley leva Greenfield a denunciar 14 e cobrar R$ 5,2 bi por corrupção em fundos de pensão

A força-tarefa Greenfield apresentou denúncia, na manhã desta sexta, 24, contra 14 pessoas envolvidas em fraudes bilionárias nos fundos de pensão Funcef e Petros. O grupo é acusado por praticar os crimes de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro, entre 2009 e 2015, junto ao Fundo de Investimentos e Participações Florestal, que na época tinha como principais participantes empresário Joesley Batista e Mario Celso Lopes.

A acusação da Greenfield tem base na delação de Joesley que, em 2017, fechou acordo com a Procuradoria.

Além condenações, os procuradores pedem o pagamento de valor correspondente ao triplo dos danos causados aos participantes e beneficiários dos fundos e também a reparação de dez vezes os valores das propinas envolvidas. O montante total das reparações terão que arcar com quase R$ 5,3 bilhões em multas e danos.

Segundo a Força-Tarefa, os ex-executivos da Petros e da Funcef concordaram que fossem aportadas cifras milionárias no FIP Florestal, sem, ‘observarem deveres de diligência e análise de riscos’. As medidas receberam como ‘incentivo’ pagamentos de propinas efetuados por Joesley, diz a Procuradoria.

A Greenfield indica que as propinas pagas aos gestores dos fundos de pensão resultaram em quase R$30 milhões. “Para dissimular a natureza ilícita dos repasses, Joesley utilizou a emissão de notas fiscais frias, fez transferências bancárias, deu um apartamento em Nova York, usou offshores e também chegou a entregar dinheiro em espécie”.

A investigação identificou ainda a utilização de laudos fraudulentos, que superestimavam o valor da Florestal, por uma empresa diretamente vinculada ao capital da produtora de celulose. De acordo com a Procuradoria, a manobra facilitou a autorização dos investimentos que, à época, passavam de meio bilhão de reais.

Os procuradores também destacaram a incorporação da Florestal pela Eldorado, também pertencente a Joesley e Lopes. Segundo a Procuradoria, os empresários supervalorizaram a segunda empresa. O processo, que teria contado com pagamento de propinas, visava ‘diluir a participação das entidades de previdência após a incorporação’. “Com isso, os fundos de pensão terminaram, após o processo de reestruturação, com menos ações da companhia investida do que fariam jus se fosse respeitado o valor justo de mercado.”, dizem os procuradores.

“O esquema proporcionou a Joesley e a Mário Celso o controle de uma nova grande empresa sem precisar ter realizado o investimento condizente com o valor de tal empresa. A partir de então, tiveram os investigados o porte necessário para obter, junto ao FGTS e Caixa (entre outros bancos), financiamentos e empréstimos que permitiram alavancar ainda mais o valor da Eldorado, gerando a empresa que hoje é uma das líderes do mercado de celulose no Brasil”.

Joesley não foi denunciado em razão de seu acordo de colaboração premiada, que ainda está pendente de rescisão por julgamento no STF. A Força-Tarefa pediu que o prazo prescricional e o para oferecimento da denúncia sejam suspensos: “Nesse contexto de apuração de omissão na colaboração, convém destacar que, no caso concreto, essa suspensão ganha mais importância, em comparação com casos anteriores apurados por esta Força Tarefa envolvendo o colaborador, considerando que descreve não apenas crimes de corrupção, abarcados explicitamente pela colaboração, mas também gestão temerária e fraudulenta, não mencionados expressamente no acordo”, argumentaram.

COM A PALAVRA, JOESLEY BATISTA

“O empresário Joesley Batista firmou acordo de colaboração com o MPF em 2017 e desde então contribui com as investigações da Operação Greenfield. Ele reitera ainda seu compromisso de cooperar com o trabalho das autoridades brasileiras no combate à corrupção.”