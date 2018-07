Defesa pede liberdade para diretor da Dersa

A defesa do diretor da Departamento Rodoviário S/A (Dersa), Pedro Paulo Dantas Amaral, pediu ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) liberdade ao executivo, que é alvo da Operação Pedra no Caminho – investigação sobre desvios de R$ 600 milhões das obras do Rodoanel Norte. Pedro Paulo foi preso no dia 21 de junho e teve a custódia prorrogada na noite desta segunda-feira, 25, por ordem da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal.

Na mesma decisão, a magistrada também estendeu a prisão de outros seis investigados. Na lista está o ex-diretor-presidente da Dersa Laurence Casagrande Lourenço – ex-secretário de Logística e Transporte do governo Geraldo Alckmin.

Na avaliação do advogado Daniel Bialski, que defende Pedro Paulo, ‘é arbitrária a prorrogação de prisão’. Para o criminalista, o pedido de extensão da custódia ‘não trouxe qualquer fato concreto e nenhuma razão individualizada para tal justificativa’ e a juíza ‘igualmente em sua decisão apenas trouxe suposições, sem qualquer elemento concreto, para deferir a prorrogação’.

“Qualquer que seja a modalidade da prisão, ela é e deve ser excepcional, sendo a regra a liberdade”, afirma o advogado.

Daniel Bialski registrou que a decisão não menciona a participação direta e ou indireta de Pedro Paulo ‘em ilicitude e que pudesse alinhar elementos desfavoráveis e incriminadores’. O defensor requerer a revogação da prisão do diretor da Dersa ‘diante da flagrante e espúria coação de que é vítima’.