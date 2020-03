Defensoria do Rio suspende gastos em meio à pandemia do novo coronavírus

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro suspendeu todos os gastos que não sejam extremamente necessários pelo período de três meses. A medida foi definida em resolução publicada nessa terça-feira, 14, e visa reorganizar as contas da instituição contra possíveis impactos financeiros mediante o avanço do novo coronavírus.

A lista de gastos não necessários inclui despesas com viagens, serviços, participação em eventos e obras de reparo ou construção de novas sedes no Estado. A compra de bens de consumo que não sejam essenciais ao trabalho da Defensoria também foi suspensa.

A resolução cria também um Comitê de Gestão de Crise, que deverá apresentar um levantamento de todas as licitações em curso com suas respectivas avaliações de impacto e prejuízo imediato, em caso de suspensão. O grupo também deverá elaborar um estudo orçamentário com as despesas existentes e a real necessidade de cada uma delas.

Na terça-feira, 24, o defensor público-geral do Rio, Rodrigo Pacheco, destacou que a instituição também adotou medidas protetivas para garantir a saúde dos servidores, defensores, residentes e estagiários ao adotar o trabalho remoto – inclusive com a suspensão dos atendimentos presenciais.

“Um de nossos grandes desafios hoje é reinventar nossa forma de trabalho para que a população fluminense possa seguir confiante em receber nossos serviços. Temos pouco tempo para fazer isso, limitações de recursos materiais diante da rapidez com que tudo vem ocorrendo e das limitações que a realidade nos tem imposto”, escreveu Pacheco, em carta.