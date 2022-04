Defensoria de São Paulo e PGE fecham acordo para incluir nos B.O.s identidade de gênero e orientação sexual das vítimas

A Defensoria Pública de São Paulo e a Procuradoria Geral do Estado fecharam um acordo judicial para que sejam inseridos nos boletins de ocorrência – tanto os digitais como os lavrados em delegacias – campos para as informações sobre identidade de gênero e orientação sexual de vítimas. Segundo a Defensoria, o objetivo do acordo é reduzir a subnotificação de casos de LGBTfobia. As alterações para inclusão dos campos nos sistemas já foram realizadas, informou o órgão.

O acordo também prevê a apresentação, pelo Estado, de cursos voltados aos direitos da população LGBTQIA+, dentro dos cursos de formação dos policiais civis do Estado. A homologação do acordo pela Justiça paulista foi publicada no dia 10 de março.

Outros pontos centrais do pacto entre a Defensoria e a PGE são a inclusão de filtro explicativo, dentro dos sistemas de registros das ocorrências, sobre o nome social, com o intuito de evitar o preenchimento errado de dados; e a divulgação, pela Secretaria da Segurança Pública, de casos envolvendo a população LGBTQIA+, nas estatísticas criminais anuais.

O acordo foi fechado após a Defensoria acionar a Justiça para que fossem incluídos, nos boletins de ocorrência, os campos para as informações sobre identidade de gênero e orientação sexual. À época o argumento apresentado foi o de que a falta de indicadores referentes à população LGBTQIA+ dificulta desde o atendimento humanizado às mulheres transexuais e travestis nas Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher até a coleta de informações sobre a violência sofrida por essa comunidade para guiar o desenvolvimento de políticas públicas preventivas.

A Justiça chegou a acolher o pedido da Defensoria, em uma decisão liminar proferida em janeiro de 2021. No entanto, a decisão provisória acabou derrubada posteriormente.

O acordo agora celebrado entre a Defensoria e a PGR foi conduzido por Yasmin Mercadante Pestana, coordenadora auxiliar do Núcleo de Defesa da Diversidade e Igualdade Racial, após interlocução com a Assessoria Especial de Direitos Humanos da Secretaria de Segurança Pública.