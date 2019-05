Defensoria consegue liberdade de homem acusado de furto de quatro barras de chocolate Caso ocorreu no dia 2 no município de Agudos, interior de São Paulo; defensor público Pedro Naves Magalhães sustentou que 'à situação deveria ser aplicado o princípio da insignificância, pois presentes os requisitos da mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada'.