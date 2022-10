Defensoria aciona Justiça para que governo de São Paulo libere catracas de Metrô, CPTM e EMTU no segundo turno

A Defensoria Pública de São Paulo acionou a Justiça para que o Estado libere as catracas do Metrô, da CPTM e do EMTU no segundo turno das eleições. A ação foi impetrada nesta segunda-feira, 24, mesmo dia em que a Prefeitura da capital paulista anunciou a gratuidade do transporte público no próximo domingo, 30.

“Ampliar o acesso ao direito ao voto das populações economicamente hipossuficientes passa justamente pela garantia da isenção tarifária do transporte coletivo intermunicipal e do metrô da Capital na data das eleições”, sustenta o órgão.

O argumento da Defensoria é o de que a não garantia de isenção tarifária em dia de eleição representa ‘distinção inconstitucional entre os mais ricos e os mais pobres, visto que estes sofrerão um impacto proporcionalmente muito mais elevado em suas rendas para poder exercer a sua cidadania, se realmente tiverem condições de arcar com o deslocamento’.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA AÇÃO PDF

O órgão já havia defendido o pedido da deputada eleita Erika Hilton para que a Justiça de São Paulo obrigasse a Prefeitura de São Paulo a conceder gratuidade no transporte público no segundo turno do pleito. A gestão da capital paulista se antecipou a uma decisão judicial e anunciou a medida nesta segunda-feira.

No pedido endereçado ao governo do Estado, a Defensoria ressaltou a taxa de abstenção de 21,62% em São Paulo no primeiro turno ‘notadamente maior entre as pessoas de baixa renda e menos escolarizadas’. O órgão também citou o ‘empobrecimento da população nos últimos anos, que impôs dificuldades aos eleitores pobres para custeio de seu próprio deslocamento às seções’.

A solicitação tem como embasamento a decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou Estados e municípios a disponibilizar gratuitamente transporte público de passageiros, por qualquer modal, no dia das eleições.

A ação é assinada pelos defensores Cecilia Nascimento Ferreira e Surrailly Fernandes Youssef, do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos; Estela Waksberg Guerrini e Luiz Fernando Baby Miranda, do Núcleo Especializado de Defesa do Consumidor; e Taissa Nunes Vieira Pinheiro, Allan Ramalho Ferreira e Pedro Ribeiro Agustoni Feilke, do Núcleo Especializado de Habitação e Urbanismo.