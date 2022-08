Defensores pedem ao Supremo que derrube decreto de Bolsonaro que regulamenta Lei do Superendividamento

A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos acionou o Supremo Tribunal Federal contra o decreto do governo Jair Bolsonaro que regulamenta a Lei do Superendividamento e fixa em R$303 o chamado mínimo existencial – a quantia mínima da renda de uma pessoa para pagar despesas básicas e que não poderá ser usada para quitar dívidas.

Os defensores públicos entendem que o valor está ‘dissonante’ com a atual realidade brasileira. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o preço médio da cesta básica é de R$ 663,29, o que representa cerca de 55% do salário-mínimo de R$ 1.212.

A entidade argumenta ao STF que o valor sugerido para o mínimo existencial viola a garantia ao princípio da dignidade da pessoa humana. Segundo os defensores, ‘há perigo de lesão grave e irreparável’ caso o valor seja mantido, ‘de modo a vulnerar a proteção concedida aos consumidores e aos cidadãos por meio da Constituição e do Código de Defesa do Consumidor’.

Na avaliação do coordenador da Comissão dos Direitos do Consumidor da Anadep, Antônio Carlos Cintra, as pessoas mais vulneráveis, como idosos e pessoas de baixa escolaridade, serão as mais impactadas pela regulamentação. “São pessoas que procuram a justiça para garantir o seu direito mais básico de sobrevivência. Entendemos que o Decreto Presidencial reduz a Lei 14.181/21, que buscou trazer proteção ao superendividado, à letra morta, pois a garantia do mínimo existencial é preceito do qual depende toda sua estrutura. No valor do mínimo existencial deve ser computada a capacidade de alimentação, custeio de aluguel, vestuário, contas de água, energia e gás”, afirma.