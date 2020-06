‘Defenderão integridade da ordem constitucional e do regime democrático’, diz Celso sobre eleição de Fux e Rosa Weber para presidência do STF

O decano Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, se pronunciou nesta quinta-feira, 25, sobre a eleição dos colegas Luiz Fux e Rosa Weber para a presidência e vice-presidência da Corte no próximo biênio.

Leia Também Fux é eleito presidente do STF e diz que vai se empenhar pela luta da democracia

A votação secreta foi feita a distância, por videoconferência, na sessão plenária desta quinta. O STF tradicionalmente segue o princípio da antiguidade, elegendo para a presidência o magistrado com mais tempo de atuação no tribunal e que ainda não tenha chefiado a Corte.

Em mensagem elogiosa, o ministro mais experiente do Tribunal destacou ‘o valor, a competência, a experiência e as altas virtudes’ da dupla. “São eles os depositários da confiança irrestrita desta Corte Suprema”, escreveu.

Diante dos ataques dirigidos à Corte por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e membros do próprio governo, Celso destacou ainda que os ministros recém-eleitos para presidirem o STF ‘defenderão a integridade e a supremacia da ordem constitucional e do regime democrático e a intangibilidade das decisões’ da Corte, impedindo, segundo o decano, ‘erros passados e recentes em que incidiram autoridades responsáveis pela regência do Estado que ousaram transgredir a Constituição e desrespeitar as ordens legitimamente emanadas desta Alta Corte ou de qualquer outro órgão do Poder Judiciário da República’.