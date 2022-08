Deepfakes e eleições de 2022: onde estamos e para onde ir?

Os impactos de deepfakes no debate eleitoral têm sido destaque desde 2018. Agora, em 2022, com a evolução das possibilidades para criação, é uma ameaça ainda mais presente. Nesta semana, a jornalista Renata Vasconcellos foi vítima da primeira deepfake eleitoral, o que traz a necessidade de importantes questionamentos: quais as possíveis violações de direitos? Quais os caminhos para enfrentamento? Nesse texto, procuramos responder a algumas destas perguntas.

O que são deepfakes?

Deepfake significa a utilização de redes neurais para a manipulação de imagens e áudios, com finalidade de criar um conteúdo original. O conteúdo criado pode ter fins satíricos, ou dissimulador da realidade – como para manipular o debate eleitoral, ou promover violências de gênero, como com a criação de deepnudes, ou seja, a falsificação de imagens para simular conteúdo pornográfico. É importante esclarecer que a manipulação de imagens e vídeos, em si, não é uma deepfake, que deve ser definida a partir da intenção de dissimular a realidade. A evolução tecnológica tem a popularizado cada vez mais e, atualmente, ela pode ser criada por meio de um único aplicativo. Com o aumento do seu uso, aumenta-se também os riscos de violações de direitos e tentativas de ataques à democracia.

Violações a direitos por deepfakes

Além de possíveis crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria, a imagem é direito de personalidade protegido pelo Código Civil, em seu artigo 20. O consentimento do titular é uma condição essencial para a sua veiculação. Imagem e voz são também dados pessoais sensíveis, sob tutela da LGPD. Há, ainda, possibilidade de violação a direitos autorais, caso haja reprodução de obra sem devida autorização do autor.

A despeito das violações possíveis, o uso de deepfakes para fins de sátira política pode ser permitido por tribunais, seguindo a jurisprudência relativa a uso de imagens e vídeos com finalidade humorística. Nestes casos, durante a ponderação entre direitos de personalidade e a liberdade de expressão, juízes também devem considerar a presença de elementos como (i) a finalidade explicitamente humorística do conteúdo; e (ii) a intenção clara de sátira de seu criador, i.e., a ausência de tentativa de fazer o conteúdo parecer autêntico.

Avanços necessários

Com a evolução das tecnologias, há grande dificuldade para pessoas comuns discernirem entre conteúdo falso e verdadeiro, sobretudo em deepfakes de voz, quando um áudio é colocado em um vídeo fora de seu contexto – a exemplo do ocorrido com a jornalista Renata Vasconcellos. Para combater a circulação, é fundamental a adoção de medidas pelas plataformas de redes sociais. Nesse sentido, em 2020, a Meta anunciou que deepfakes seriam removidas das plataformas da companhia se as alterações (1) não fossem identificáveis aos olhos de uma pessoa comum; (2) fizessem com que o vídeo alterado parecesse autêntico. O Twitter, também em 2020, anunciou que não iria permitir conteúdos sinteticamente alterados com potencial de manipular o debate eleitoral. Em 2022, o Google estabeleceu nas regras de uso da sua ferramenta para elaboração de códigos de programação, o Google Colab, a proibição de criação de deepfakes na plataforma. É um passo importante, pois enquanto programas para o desenvolvimento de deepfakes são extremamente pesados, há facilitação de sua criação via Colab – que não faz uso do hardware do computador do usuário, não sobrecarregando o processador ou consumindo memória.

Apesar do anúncio das medidas, conteúdos enganosos continuam circulando nas principais redes sociais, sobretudo em apps de mensageria privada, como WhatsApp e Telegram. Na Europa, a vigência do Digital Services Act e a atualização do Código de Combate à Desinformação têm o potencial de alterar esse quadro: medidas mais duras para o enfrentamento de deepfakes devem ser adotadas pelas companhias, devido à possibilidade de multas pesadas em caso de falha no cumprimento (até 6% do rendimento global). A Autoridade do Ciberespaço Chinesa (CAC) tem promovido esforços regulatórios ainda mais rigorosos: servidores que permitem a criação de deepfakes podem passar a ser obrigados a verificar a identidade de criadores e ativamente monitorar, inclusive com rastreabilidade do conteúdo criado, os resultados da criação de conteúdos para encontrar possíveis violações a direitos.

No Brasil, a intervenção regulatória sobre as deepfakes é ainda distante e há extrema necessidade de que legisladores pensem medidas para incentivar parcerias de plataformas de redes sociais com agências de checagem de fatos e políticas públicas para educação digital da população. Medidas que podem ser efetivas são políticas para a conscientização da existência dessa tecnologia, dos riscos que ela representa, e da necessidade ativa de questionamento sobre fontes de notícias. Em geral, há urgência para a criação de uma cultura de ceticismo em relação a informações recebidas por redes sociais. Ainda, considerando que a detecção de deepfakes se trata de uma questão de moderação de conteúdo, em que a compreensão do contexto é fundamental para a identificação de conteúdo manipulado, plataformas deveriam não apenas buscar aprimorar os mecanismos de moderação automatizada, investindo em inteligência artificial e aprendizado de máquina, mas estabelecer parcerias claras com agências de checagem locais e aumentar o número de equipes de moderadores também locais e prestar contas sobre essas atividades, para que haja aumento da accountability e mais eficiência nas atividades de detecção.

*Nina da Hora, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio

*Yasmin Curzi, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio

Este artigo expressa a opinião das autoras, não representando necessariamente a opinião institucional da FGV