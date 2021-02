Decisões judiciais divergem sobre registro profissional de arquitetos e urbanistas formados à distância

Uma decisão da 17ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), reacendeu a discussão sobre a validade de diplomas emitidos por instituições que oferecem cursos de Arquitetura e Urbanismo à distância. Isso porque em março de 2019, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) estabeleceu entendimento pelo não registro de profissionais formados em curso dessa modalidade. No mesmo ano, a 6ª Vara Federal de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), proferiu sentença que reconhecia a competência da entidade de classe em negar a inscrição para pessoas graduadas em cursos de EAD.

Documento Decisão – TRF4 PDF

Documento Decisão – TRF1 PDF

Documento Parecer – MPF PDF

Documento Deliberação – Conselho de Arquitetura e Urbanismo PDF

A discussão teve início em 2019, quando o polo regional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul decidiu em plenário por não emitir o registro profissional aos ex-alunos dos cursos não-presenciais. A determinação se seguiu à recusa, por parte da entidade, em reconhecer os diplomas emitidos pela Universidade Anhanguera (UNIDERP), de Porto Alegre, e pela Universidade Pitágoras (UNOPAR), de Uruguaiana. O Conselho justificou a medida, dizendo que havia recebido denúncias de estudantes que afirmavam que as instituições não cumpriam com as horas de aulas práticas ministradas presencialmente, conforme era propagandeado, bem como concedia aprovação em disciplinas sem que eles as tivessem cursado efetivamente.

Após tal episódio, a entidade de representação de classe entrou com ação no TRF4 requerendo o não reconhecimento do diploma das faculdades. Em nota publicada em seu site, o CAU do Rio Grande do Sul ponderou que as ferramentas de Ensino à Distância (EAD) ‘[são] importantes instrumentos de complementação ao processo de ensino de graduação presencial’ e que estão ‘diretamente relacionadas com a possibilidade de proporcionar acesso à formação superior a pessoas que possuam menos recursos financeiros ou estejam localizadas em regiões afastadas’.

Em seguida, a entidade demonstrou preocupação com ‘as recentes normativas do Ministério da Educação (MEC) [que tem] ampliado continuamente o percentual do EAD na graduação universitária de diversas profissões, permitindo a oferta de cursos 100% à distância’. Sustentou que vem ocorrendo a substituição ‘integral’ do ensino presencial em diversas instituições de ensino superior, fato que estaria alterando a característica principal do EAD que ‘deveria se tratar de uma ferramenta complementar, servindo, idealmente, para certas classes de conteúdos nas diversas áreas do conhecimento, ao invés de estar sendo tratado como a solução para o ensino brasileiro’.

Em decisão deste mês, o juiz Diego Câmara Alves, do TRF1, acolheu a demanda apresentada pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), que pedia pelo reconhecimento dos diplomas emitidos por instituições de ensino, que oferecem cursos na modalidade de ensino à distância. Na ação, o sindicato argumentou que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo não tinha legitimidade para negar a inscrição, uma vez que as graduações são reconhecidas pelo Ministério da Educação. O magistrado declarou que ‘no caso, o Conselho exorbitou o seu poder normativo ao estabelecer limites ao exercício profissional, sem lei em sentido formal a autorizar tal proceder, o que evidencia violação ao princípio da legalidade, além de invadir obliquamente a atribuição de certificação das instituições de ensino superior reservada ao Ministério da Educação’.

Ocorre que em 2019, a Universidade Anhanguera já havia interposto recurso no TRF-4 em que alegava ter sido prejudicada com a campanha do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, uma vez que foi citada nominalmente em publicação sobre a não concessão de registro a pessoas formadas em cursos à distância. Além disso, questionou o poder do conselho em negar tal inscrição, haja vista que o MEC reconhece a qualidade de seu ensino e o diploma expedido por ela. No entanto, a juíza Daniela Cristina de Oliveira Pertile Victoria, 6ª Vara Federal de Porto Alegre, compreendeu que faz parte do trabalho do CAU a fiscalização da formação dos profissionais do setor. Ela também considerou que foram apresentadas provas que sustentavam a denúncia entregue pela entidade de classe, sobre as aprovações arbitrárias e o não cumprimento das aulas presenciais necessárias.

O Ministério Público Federal, após ser instado pelo conselho, também teceu entendimento semelhante. “Para além da própria fiscalização dos profissionais Arquitetos e Urbanistas, compete ao CAU/RS diligenciar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo, bem como, indiretamente, zelar para que a formação dos arquitetos e urbanistas se dê de forma global e sistematizada”, escreveu Carolina da Silveira Medeiros, procuradora regional da República.

