Decisão do Supremo no caso Bendine abre caminho para Lula pedir anulação de condenação pelo sítio Segunda Turma do STF anulou sentença do ex-juiz Sérgio Moro sobre ação contra ex-presidente da Petrobrás em razão de prazo igual para réus e colaboradores nas alegações finais; antes de condenar petista, Gabriela Hardt também deu prazos idênticos, e ex-presidente apresentou memoriais horas antes de seu delator Marcelo Odebrecht