Decisão do STJ pode deixar inelegível Izalci Lucas

O senador e candidato ao governo do Distrito Federal Izalci Lucas (PSDB) poderá ficar de fora das eleições deste ano por causa de uma decisão da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça desta terça-feira (6). De acordo com a certidão do julgamento, os ministros seguiram o voto do relator, Joel Ilan Paciornik, rejeitando o habeas corpus e revogando a liminar, dada em junho deste ano, que suspendia a condenação do tucano pelo crime de peculato.

Em maio, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal confirmou a condenação dada em 1º grau contra o candidato. Como consta da ementa do acórdão, Izalci é acusado de utilizar em proveito próprio computadores que estavam destinados a um programa social e ao atendimento da população vulnerável. O crime teria ocorrido em 2010, quando o tucano era Secretário de Estado.

Na época, Izalci disputava uma cadeira na Câmara dos Deputados. Por isso, sua defesa argumenta que ele deveria ser investigado na Justiça Eleitoral, e não na comum, como aconteceu. Os desembargadores do TJDFT não acolheram essa tese, pois mantiveram o entendimento do juiz de primeiro grau de que não haveria provas suficientes de que os computadores teriam sido usados para atos de campanha. A pena foi majorada, chegando a dois anos e oito meses, pelo fato do candidato ocupar um cargo público na época.

Enquanto recorre da decisão na justiça comum, Izalci impetrou um Habeas corpus perante o STJ pedindo que as decisões do TJDFT fossem suspensas, suscitando esse possível conflito de competência. No dia 7 de junho, a corte de Brasília deu uma liminar acolhendo os pedidos do candidato. Contudo, três meses depois, voltou atrás e mudou de posição, rejeitando o HC.

Até a publicação desta reportagem, o acórdão do STJ não fora disponibilizado nos autos. Contudo, como veiculado pela assessoria de imprensa do tribunal, o ministro Paciornik se posicionou no sentido de que “a menção, na denúncia, ao propósito eleitoreiro é circunstância adjeta, caracterizadora de mero proveito da conduta típica. Elemento subjetivo do tipo penal do peculato-furto é o dolo, que se aperfeiçoa independentemente da finalidade específica ou do objetivo remoto da conduta”. Apesar da possibilidade de Izalci ter se beneficiado com o suposto crime durante a campanha, a Corte entendeu que esse não teria sido o intuito – o dolo – do ato, sendo acertada a sua investigação na justiça estadual.

Contudo, o candidato não fica automaticamente inelegível. Apesar da condenação criminal ser um impeditivo ao exercício dos direitos políticos, é necessário que se encerrem todos os prazos para interposição de recurso (chamado de trânsito em julgado), o que ainda não aconteceu no processo que tramita no TJDFT.

COM A PALAVRA, IZALCI LUCAS

A reportagem entrou em contato com o advogado Pedro Paulo de Medeiros, que compõe a banca que defende Izalci. De acordo ele, “todas as acusações são injustas e falsas. Nunca houve qualquer irregularidade praticada pelo senador. A acusação, por mais irreal que seja, diz que ele teria desviado quatro computadores e os teria utilizado no seu comitê eleitoral na campanha de 2010, e que esses computadores não teriam sido declarados na sua prestação de contas de campanha. Isso seria caixa 2 eleitoral. Então, em tese, é um crime eleitoral. Nós alegamos que quem teria que apreciar essa acusação, por mais absurda que seja, é a Justiça Eleitoral, mas o STJ entendeu que não é o caso. Nós iremos ao Supremo Tribunal Federal para que ele restabeleça a ordem”.

A respeito da possibilidade de que Izalci fique de fora das eleições deste ano, Medeiros esclarece que “a condenação que ele [o candidato] sofreu no TJDFT ainda está sendo questionada com embargos infringentes e, portanto, não surte efeitos para torná-lo inelegível. Portanto, o senador Izalci é elegível e está com o registro de candidatura ao governo do Distrito Federal válido”.