Decisão do STF sobre a Lei do Bem desincentiva a reciclagem

Países, investidores, consumidores e organizações do terceiro setor demandam cada vez mais a adoção de práticas produtivas alinhadas com os critérios ESG. Nesse sentido, a reciclagem de materiais e sua reincorporação ao processo industrial, em uma verdadeira economia circular, são de fundamental importância para construção de uma economia social e ambientalmente sustentável.

Infelizmente, no entanto, o Brasil ainda recicla pouco em relação ao resto do mundo. Em relação aos resíduos sólidos urbanos (RSU), de acordo com os últimos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), o Brasil recuperou 1,07 milhão de toneladas de massa de recicláveis sólidos secos em 2020, o que equivale a cerca de 5,3% do total potencialmente recuperável. Já nos 27 países da União Europeia o índice é próximo de 50%, com alguns países reciclando acima de 60% do lixo como a Alemanha.

A meta do novo Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) é de que, até 2040, no mínimo 20% do total de RSU sejam reciclados no Brasil. Planeja-se, ainda, que ao menos 72,6% da população tenha acesso à coleta seletiva, índice que hoje está próximo de 40%. Metas do plano anterior já foram descumpridas, como o fim dos lixões até 2014.

De acordo com o SNIS 2021, hoje ainda existem 1.545 lixões em operação no país (30,1% do total de unidades de processamento de RSU).

A despeito dos enormes desafios do Brasil, decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) foi na contramão da necessidade de desenvolvimento da economia circular e de incentivar a logística reversa dos materiais recicláveis. Em julgamento de Recurso Extraordinário (RE), o STF acertadamente invalidou o artigo 47 da chamada “Lei do Bem” (Lei nº 11.196/05). Tal artigo vedava o uso de créditos de PIS/Cofins na aquisição de materiais recicláveis pela indústria, prejudicando os produtores e geradores desse valioso insumo e a utilização de práticas mais sustentáveis pela manufatura brasileira.

Ocorre que, além de vetar tal dispositivo, o Supremo também invalidou o artigo 48 da referida lei, que isentava da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins as cooperativas de catadores e empresas que coletam e comercializam materiais recicláveis à indústria de transformação.

A decisão do STF sobre a inconstitucionalidade de ambos os artigos da Lei do Bem, ao invés de “fazer o bem”, desincentiva o setor ao, na prática, acabar com a isenção de PIS/Cofins nas operações de venda de materiais recicláveis para a indústria. Tal medida encarece esses insumos e coloca em risco o espaço já conquistado pelos materiais recicláveis nas cadeias produtivas, em particular na siderurgia. Do pouco que o Brasil recicla e reutiliza de lixo, cerca de dois terços correspondem à sucata de ferro. O segmento vinha se desenvolvendo nos últimos 15 anos por meio de investimentos em tecnologia e inovação.

O segmento da sucata é fundamental para o Brasil atingir seus compromissos de defesa do meio ambiente. O uso da sucata metálica na siderurgia deixou de emitir mais de 10 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera em 2020. Além disso, caso a produção de aço fosse inteiramente realizada a partir da sucata, haveria uma redução de 76% no consumo de água e 85% na poluição do ar em relação ao cenário em que esse insumo não é utilizado.

Nota-se também que o reaproveitamento da sucata metálica ajuda tanto a aumentar o tempo de vida útil dos aterros sanitários como a preservar as reservas minerais do país e a diminuir o impacto ambiental da indústria extrativista. O consumo de sucata em 2020, de cerca de 8 milhões de toneladas que deixaram de ir para lixões, se convertido em veículos em uma linha reta, equivale a duas vezes a distância entre Brasília e Tóquio.

Vale ressaltar ainda que o setor de reciclagem trabalha historicamente com margens baixas de lucratividade. Desse modo, a decisão do STF, além de diminuir a competitividade dos materiais recicláveis em relação aos insumos mais poluentes, inevitavelmente irá custar empregos e prejudicar a renda de catadores, além de incentivar a sonegação fiscal. Mais de 50 mil pessoas empregadas formalmente nesse setor, cujas vidas dependem desses empregos, será prejudicada pelo fim da isenção tributária ao setor de reciclagem. De acordo com o Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço (Inesfa), estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas direta ou indiretamente envolvidas com a atividade da reciclagem serão impactadas, incluindo cerca de 1 milhão de catadores.

Diante deste cenário, o deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) editou o Projeto de Lei (PL) nº 4.035/21, que tem como objetivo alterar a Lei do Bem a fim de não só permitir o uso do crédito de PIS/Cofins na aquisição dos materiais recicláveis, como também determinar a isenção dessas contribuições na venda destes insumos. A medida é fundamental para garantir um sistema tributário que beneficie o meio ambiente através da economia circular.

Urge restaurar as condições de funcionamento do setor sucateiro com a aprovação do projeto para que os materiais recicláveis ganhem cada vez mais espaço na economia brasileira, gerando emprego e renda para dezenas de milhares de pessoas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país.

*Rafael Pereira Oliveira, Lucas Gonçalves Godoi e Bruno de Paula Assunção são, respectivamente, coordenador de projetos, economista-chefe e consultor da GO Associados