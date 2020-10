Decano arquiva pedido de impeachment contra Pazuello e Fernando Azevedo por produção e indicação de cloroquina Apesar de arquivar petição da deputada federal Natália Bonavides, Celso de Mello considerou que a noticia de fato 'atingiu seu objetivo', uma vez que a Procuradoria-Geral da República informou ter instaurado procedimento com o intuito de apurar os fatos noticiados - gasto de quase meio milhão de reais, por meio de laboratório do Exército, para a produção do medicamento