Debate ESG traz novos paradigmas de risco político para empresas no Brasil

As empresas têm vivido, nos últimos anos, uma transformação significativa em termos de exposição ao risco para questões sociais e ambientais. Atualmente, as ameaças não se limitam à frente regulatória (tipicamente relacionadas com multas e sanções), e estão cada vez mais diversificadas, com impacto na esfera reputacional e, também, no acesso a funding.

No Brasil, há um escrutínio crescente em vários setores – incluindo, mas não apenas – aqueles associados à região da Amazônia. Isso também é válido para aqueles setores com exposição apenas indireta, com riscos relacionados à cadeia de supply-chain, e que se tornam cada vez mais relevantes. Segmentos como o de proteína animal, agricultura, mineração, energia e infraestrutura permanecem os mais salientes, mas outros como finanças, varejo e tecnologia seguiram tendências globais recentes, e também têm estado sob os holofotes quando têm sido percebidos como associados a práticas corporativas insustentáveis. Percebemos que o escrutínio foi exacerbado durante a pandemia COVID-19 por causa do aumento da ansiedade social e da mobilização persistente de movimentos sociais, que continuam a ser fortalecidos pelas mídias sociais. Assim, não vemos essa tendência indo embora.

Portanto, não tenho dúvidas de que as empresas que ainda precisam ser convencidas de que há benefícios claros em adotar as ações ESG já estão atrasadas à esta altura. A crescente literatura sobre o assunto é virtualmente consensual sobre os benefícios multidimensionais – ou, pelo menos, os efeitos não negativos – das abordagens de investimento ESG em uma série de áreas, incluindo reputação, expansão de portfólio e mitigação de risco. Uma forma de as empresas se convencerem disso é olhando ao redor: todas as economias desenvolvidas estão falando sobre isso, principalmente na Europa, mas também na Ásia e nos Estados Unidos.

Assim, as empresas podem se preparar para esse novo paradigma ao desenvolver capacidades sólidas e orientadas para o longo prazo, contando com ajuda externa, se necessário. A agenda ESG não deve ser vista como um token e, muitas vezes, requer uma abordagem científica para ser realmente eficaz. Neste sentido, é importante evitar clichês e focar no que pode realmente ser significativo para seu plano de negócios. É importante notar que, atualmente, há esforços crescentes por parte dos reguladores, especialmente na Europa – mas certamente em outros lugares também nos próximos meses dado o papel da região como um definidor de agenda em ESG – para evitar iniciativas de ‘green-washing’. Então, as empresas devem evitar retratar práticas de negócios antigas empacotadas em novos rótulos e se concentrar em maneiras inovadoras de fazer a diferença. Envolver as comunidades locais, ONGs e especialistas é uma receita interessante para o sucesso.

Desinteresse do governo federal por questões socioambientais prejudica agenda ESG

No Brasil, os riscos ESG foram exacerbados pelo notório desinteresse do governo federal pelas questões socioambientais, impactando essa agenda principalmente em três frentes. Em primeiro lugar, as agências governamentais, como o Ibama, têm sofrido de grave sub-financiamento, dificultando sua capacidade de apoiar as empresas em processos de licenciamento e situações mais táticas, incluindo incidentes.

Em segundo lugar, a retórica negativa do governo empoderou agricultores e mineradores ilegais o que, juntamente com a redução das fiscalizações, levou a aumentos nos focos de incêndio e do desmatamento, o que, por sua vez, teve efeitos colaterais negativos para empresas legítimas, incluindo exportadores. Terceiro, o governo tem feito esforços reduzidos no desenvolvimento de mecanismos de sustentabilidade, limitando as chances de as empresas locais participarem de tendências globais. Recentemente, o Brasil foi excluído de uma iniciativa do Banco Mundial que visa apoiar um programa de crédito de carbono em economias emergentes devido a problemas internos, de acordo com um artigo publicado pela mídia brasileira.

Isso significa que os riscos são elevados para as empresas que não monitoram a situação política de perto e não têm protocolos de mitigação sólidos em vigor. São riscos que atingem particularmente as frentes operacional e de integridade, dependendo da natureza das suas exposições.

Cabe notar, contudo, que a atitude negativa do governo no tema também oferece oportunidades no Brasil. Atores privados terão a chance de liderar o caminho e definir a agenda em termos de práticas de investimento sustentável em várias frentes – incluindo a ambiental. Iniciativas em torno de tópicos como neutralidade de carbono, eficiência energética e gestão de resíduos provavelmente serão alguns dos exemplos mais ilustrativos.

Esperamos que a agenda ambiental seja um tema quente no debate eleitoral de 2022, refletindo a polarização política que o Brasil vive. Enquanto o grupo político do presidente Jair Bolsonaro provavelmente continuará a caracterizar a agenda como algo relacionado a uma chamada ‘trama globalista’ voltada para a redução da soberania nacional, forças da centro-direita à esquerda provavelmente usarão a sustentabilidade como tema central das suas plataformas econômicas. Um tópico controverso será aquele relacionado aos preços do diesel e do gás, já que estes continuam sendo um tema caro aos eleitores ao mesmo tempo em que exige soluções impopulares no curto-prazo. Este debate, portanto, provavelmente será inconsistente em muitos aspectos, refletindo a complexidade da situação socioeconômica do Brasil.

Por fim, as empresas se encontrarão entre diferentes incentivos econômicos, com políticos de diferentes tendências do espectro político explorando diversos aspectos da agenda ESG para alavancar suas plataformas. Mais uma vez, monitorar a situação política e entender esses incentivos será o melhor alicerce para empresas mitigarem riscos e se posicionarem de forma construtiva num novo paradigma corporativo que tem se apresentado.

*Gabriel Brasil é analista de risco político e ESG do escritório do Cone-Sul da consultoria de gestão de riscos Control Risks. É formado em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em economia política internacional pela Universidade de São Paulo.