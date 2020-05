De olho nas eleições presidenciais, Donald Trump suspende a imigração nos EUA

LEIA TAMBÉM > Donald Trump não é inimigo da imigração

Na noite do dia 20 de abril fomos surpreendidos com um comunicado publicado no Twitter do presidente Donald Trump manifestando que expedirá uma ordem de suspensão temporária da imigração nos Estados Unidos. A medida objetiva priorizar as vagas de trabalho para os cidadãos americanos em razão da enorme onda de desemprego trazida pela crise da covid-19. Segundo a ordem executiva, durante dois meses a emissão de Green Card ficará suspensa para favorecer a absorção da mão de obra por norte-americanos quando a economia retomar.

Na prática, pouca coisa mudará, uma vez que no atual momento as entrevistas para emissão do visto de residência permanente estão suspensas em todo o mundo. Além disso, o fluxo imigratório está com diversas restrições no país. Para entender a medida de Trump e suas intenções é muito importante levar em conta os fatores político e eleitoral, bem como os impactos econômicos sofridos nas últimas semanas e as preocupações com a saúde da população. A atitude do presidente tem como origem uma pitada de todos esses ingredientes.

Acho importante esclarecer que a ordem executiva não tem força para mudar a legislação imigratória, já que tudo isso dependeria de um longo processo junto ao Poder Legislativo dos Estados Unidos. Dessa forma, os casos imigratórios continuarão sendo recebidos e protocolados e as pessoas que estão no país ainda poderão ajustar o seu status. A medida se aplica somente para quem está fora dos EUA, aguardando a expedição do Green Card. Estão excluídos cônjuges de cidadãos americanos e investidores do visto EB-5.

A história dos Estados Unidos se confunde com a história dos seus imigrantes, dado que a retomada da economia americana passa pela massa empreendedora desse país – grande parte composta por pessoas que vêm de fora. Imigrantes geram milhares de vagas de trabalho e receitas por aqui, conforme mostram inúmeros estudos sobre o assunto. Faço, então, um questionamento: dispensará a América as classes de imigrantes abaixo?

Investidores que aportam milhares ou até mesmo milhões de dólares em empreendimentos nos EUA, gerando ao menos dez vagas de trabalho? (Visto EB-5); Investidores e empreendedores que estabelecem novos negócios e geram vagas de trabalho? (Vistos E-2 e L-1); Profissionais altamente qualificados que oferecem à América parte da mais competente mão de obra mundial, auxiliando os Estados Unidos a se manterem na vanguarda mundial nas mais diversas áreas? (Vistos EB-1 e EB-2NIW).

As três respostas acima são negativas e continuarão sendo por muitos anos, décadas e séculos.

Entendo que as vagas de trabalho ordinárias e de profissionais sem o perfil de agregar valor aos Estados Unidos terão mais dificuldade nesse momento, especialmente os processos que dependem de Labor Certification. As razões são óbvias, já que existe uma grande dificuldade de mão de obra disponível, mas isso passará. Escrevo este artigo para mostrar que os imigrantes que vieram ou virão para a América estão no país para somar e não subtrair ou dividir.

*Vinícius Bicalho, advogado, mestre em Direito no Brasil e nos Estados Unidos, e CEO da Bicalho Consultoria Legal