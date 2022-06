De novo, a Petrobras

A relação do brasileiro com a Petrobras remonta à sua fundação em 1953, quando o país era presidido por Getúlio Vargas, que notabilizou a frase “o petróleo é nosso”. Com a criação de uma empresa estatal para exploração do petróleo, buscava-se a não só aumentar a capacidade de extração da commodity, como também diminuir a necessidade de importação brasileira em tempos de pós guerra.

Com o advento da globalização, mudanças importantes ocorreram na estatal, especialmente em 1997. Foi quando a Petrobras, sob as mãos de Fernando Henrique Cardoso, deixou de ser uma empresa com capital exclusivamente público para se tornar uma sociedade que também abarcava o capital privado. Desse modo, passou a ter ações negociadas na bolsa de valores, apesar de o controle — isto é, quem determina os rumos da companhia — ter se mantido com a União Federal. Inspirada em uma filosofia mais liberal, a mudança pretendeu tornar a Petrobras uma empresa de mercado e, assim, modernizá-la. A intenção do governo, à época, era atribuir um novo patamar de governança à companhia, diminuindo sensivelmente sua dependência do governo.

Com a saída de FHC e a eleição de Lula, a Petrobras passa por um período de crescimento significativo, influenciado pela descoberta do pré-sal. A expansão da companhia era um dos principais objetivos políticos de Lula e de Dilma, que usaram (e abusaram) da prerrogativa de controlador. Como consequência disso, vieram à tona diversas denúncias de corrupção que deram origem à Operação Lava Jato e que foram o tema central da campanha eleitoral de 2018.

Com a eleição do presidente Bolsonaro, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, prometeu novos tempos na sociedade, apontando que não cabia ao governo controlá-la de forma artificial. A liberdade seria a marca da nova política econômica e consequentemente da companhia. O que Guedes e Bolsonaro não previram é que os fatores macroeconômicos, aliados ao comportamento da gestão, trouxessem problemas políticos tão relevantes, como os enfrentados nos dias de hoje. Fato é que o preço do óleo diesel e da gasolina nunca estiveram tão altos, e parece não haver limites no horizonte. Se mantido o cenário atual, a mesma Petrobras que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018 poderá se tornar seu principal algoz em 2022. Por motivos distintos, a companhia, mais uma vez, se tornou a protagonista da eleição presidencial, com possibilidade de influenciar decisivamente seu resultado.

A reiteração desse problema pode ser explicada a partir de um elemento central: o Brasil vem alternando políticas econômicas antagônicas que não dialogam entre si e que desconsideram a nossa própria história. A virtude, como diria Aristóteles, está no meio termo e não nos extremos. Ou seja, não se pode abusar do poder de controle, tampouco abdicar dessa prerrogativa. Do contrário, a Petrobrás continuará sendo o calcanhar de Aquiles dos governos.

*Guilherme Bier Barcelos, sócio-diretor do RMMG Advogados, head da área Societária