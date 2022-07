Davi x Golias: a disparidade de armas no processo penal brasileiro

Em recente julgado da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, um caso bastante singular chamou a atenção: o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro impetrou habeas corpus para discutir o conflito de competência das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar e das Varas Criminais Comuns (HC 728.173/RJ).

O pano de fundo do caso era, em síntese, evitar a transferência de todo e qualquer crime cometido contra crianças das Varas Criminais Comuns para a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, uma vez que estes últimos não possuem estrutura para tal arcabouço, o que acarretaria no colapso do sistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica, conforme destacou o parquet estadual.

Em verdade, apesar da nobre intenção do órgão ministerial, a discussão do writ faz suscitar a indagação sobre a violação direta ao princípio de paridade de armas que, em tese, deveria reger o sistema processual brasileiro.

A discussão sobre o conflito de competência, à primeira vista e em uma análise bastante rasa, não parece atender a finalidade jurídico-constitucional do remédio heroico, uma vez que este possui a função específica de tutelar a liberdade individual do paciente[1], e mais, retira da defesa seu maior triunfo: a competência exclusiva de impetrar ordem de habeas corpus ante o poder coercitivo do estado.

Conforme é consabido, o Ministério Público possui anuência para promover, de ofício e unilateralmente, investigação criminal[2], como também encontra em seu portifólio de regalias recursos específicos que não possuem contrapartida para a defesa, tal como a possiblidade de interpor Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não recebe a denúncia[3].

Por outro lado, não existe previsão recursal para decisão que recebe a denúncia, cabe aos defensores, em situações excepcionais, impetrarem ordem de habeas corpus – que sequer é prerrogativa exclusiva dos réus, conforme demonstrado.

E mais, ainda que as possiblidades para impetrar o writ não fossem tão restritas, como os próprios tribunais superiores fazem questão de destacar, a tramitação e julgamento do remédio constitucional é excessivamente diferente da tramitação de qualquer outro recurso, por exemplo, o relator pode julgar monocraticamente, não há necessidade de intimação prévia das partes para o julgamento, etc.

Aliás, diferentemente do que ocorre com os recursos, os remédios constitucionais estão submissos as “ginásticas” do judiciário que restringem, cada vez mais, as possiblidades de cabimento (o argumento de que o habeas corpus cabe apenas em medidas excepcionais parece valer como “carta na manga” para o não julgamento da lide).

Em suma, a situação corrente é: o Ministério Público possui as prerrogativas de investigar, recursos e prazos ao limite do disposto em nosso ordenamento e, ainda, direito de impetrar habeas corpus, enquanto que a defesa não possui a prerrogativa firmada de realizar investigação defensiva, tem o rol enxuto de recursos (especialmente na fase inicial da persecução penal) e se vê com possiblidades apertadas para impetrar habeas corpus.

Dos princípios constitucionais do contraditório e da isonomia (art. 5º, LV da Constituição Federal) se extrai a necessidade de assegurar que, tanto Ministério Público quanto defensores, gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando com paridade de armas. De fato, esta é a lição que doutrina e jurisprudência transmitem de forma uníssona[4].

No entanto, os ensinamentos e dizeres se fazem “palavras ao vento” quando verificamos que na prática a sobreposição dos poderes ministeriais é endossada, cada vez mais, pelos nossos tribunais.

[1] STF – RHC: 192998 RJ 0130129-41.2020.3.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 08/01/2021

[2] STF. Plenário. RE 593727/MG, rel. Orig. Min. Cezar Peluso, red. P/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/5/2015 (repercussão geral) (Info 785)

[3] Artigo 581, I do Código de Processo Penal

[4] FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231 e STF – ARE: 648629 RJ, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/04/2014

*Thais Dantas, advogada criminalista e de compliance do escritório Pimentel e Fonti advogados