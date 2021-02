TSE nega recurso do MDB sobre abuso de poder político e econômico na campanha de Davi Alcolumbre

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou, em unanimidade, pela rejeição dos recursos apresentados pelo MDB sobre a ocorrência de abuso de poder político e econômico na campanha de Davi Alcolumbre (DEM) ao Senado em 2014. De acordo com o ministro Edson Fachin, relator do caso, ficou comprovada a ocorrência de fraudes econômicas, porém, ponderou que elas representam ‘apenas’ 14% de todo o montante declarado à Justiça Eleitoral. Dessa forma, Fachin considerou que, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o fato relatado não teria poder de abalar a ‘legitimidade da escolha popular’, tampouco da cassação do mandato. O ministro Luís Roberto Barroso acrescentou que os fatos relatados são graves, mas que não ficou comprovada a responsabilidade direta do senador com os ilícitos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou, em unanimidade, pela negação dos três recursos apresentados pelo MDB sobre a ocorrência de abuso de poder político e econômico na campanha de Davi Alcolumbre (DEM) ao Senado em 2014. De acordo com o ministro Edson Fachin, relator do caso, ficou comprovada a ocorrência de fraudes econômicas, porém, ponderou que elas representam ‘apenas’ 14% de todo o montante declarado à Justiça Eleitoral. Dessa forma, Fachin considerou que, pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o fato relatado não teria poder de abalar a ‘legitimidade da escolha popular’, tampouco da cassação do mandato. O ministro Luís Roberto Barroso acrescentou que os fatos relatados são graves, mas que não ficou comprovada a responsabilidade direta do senador com os ilícitos.

“Considera-se, porém, que as práticas ilícitas assinaladas, ainda que em termos agregados, não adquirem relevância jurídica suficiente a autorizar a aplicação da sanção de perda do diploma”, argumentou Fachin. Para o ministro, os fatos comprovados não tem relevância suficiente para a ‘invalidação da vontade das urnas’. “Em vista da estreitada grandeza relativa não atingem a gestão financeira em termos generalizados, e tampouco afetam a paridade de condições de forma categórica e cabal”, justificou.

Os ministros julgaram que há indícios de que os ilícitos tenham ocorrido, no entanto, alegaram falta de provas cabais que sustentassem a responsabilidade de Alcolumbre sobre os fatos. O ministro Tarcísio Freitas, por exemplo, citou o arquivamento de duas investigações do Ministério Público Federal sobre o tema, que havia sido recomendado pela então procuradora-geral da República Raquel Dodge e que foi acolhido pela ministra Rosa Weber, porque ‘não reuniu o mínimo probatório das alegações’.

Frente ao exposto, Fachin declarou que ‘as transgressões apuradas não têm aptidão para abalar de forma extraordinariamente contundente a legitimidade do pleito’. O ministro explicou que para a aferição do grau de afetação dos comportamentos ilícitos ‘só pode ser descortinado a partir de uma análise contextual, pesando, na espécie, o fato de que a competição em tela tem larga magnitude’.

As três ações foram protocoladas pelo MDB, em representação da coligação ‘ A Força do Povo’ (MDB/PDT/PP), e requeriam a anulação do resultado eleitoral de 2014 para a campanha ao Senado Federal. Elas argumentavam que o então candidato Davi Alcolumbre se valeu de estratégias de constrangimento de servidores públicos comissionados da Prefeitura de Macapá, bem como ter fraudado a prestação de contas à Justiça Eleitoral.

COM A PALAVRA, O MDB

