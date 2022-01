Darwin e as caixinhas de som

A palavra “empatia” se origina do grego “pathos” que pode significar sofrimento, experiência ou emoção. Trata-se da habilidade de entender e compartir os sentimentos e as experiências dos outros. É imaginar a sí mesmo na “pele” do outro. A empatia pode ser classificada em três grupos: cognitiva, emocional e compassiva. A cognitiva está relacionada a ideia de se colocar no lugar do outro. Já a emocional, envolve o compartilhamento de sentimentos com alguém, criando uma conexão emocional. Por fim, a compassiva é o estagio mais avançado pois, depois de entender a situação de alguém e compartilhar sentimentos, os compassivos se veem motivados a ajudar.

Estudos recentes atestam que a habilidade de reconhecer e responder às emoções do outro pode nao ser unicamente um comportamento do homem. A atividade neural associada à empatia tem sido observada também em ratos, cachorros e macacos.

Segundo escreveu o biólogo Charles Darwin, um dos mais proeminentes cientistas da história, “as comunidades que incluem o maior número de membros empáticos irão florescer melhor e gerar maior número de descendentes”. Darwin vai além no seu argumento de compaixão e o relaciona diretamente ao sucesso da evolução da especie humana (e até de outras especies de animais). Ele escreve ainda que a medida que evoluimos de “pequenas tribos” para andes civilizações, o interesse sobre o bem estar dos outros foi estendido para incluir não somente os mais próximos mas também os estranhos.

Desde os primórdios da sua existência, o ser humano percebeu que a vida gregária e a distribuição de tarefas era uma questão de sobrevivência. E aqui estamos, após muitos milhares de anos. Graças à compaixão, à empatia e a muitos séculos de evolução comunitária, não precisamos criar vacas para comer carne e nem fabricar o nosso próprio iPhone.

Porém, é necessária a exceção para confirmar a regra. Existe, sem dúvida, muita falta de empatia espalhada por aí, especialmente em um momento de tanta polarização mundial. E, dentre vários exemplos de comportamentos desprovidos de empatia, eu gostaria de saber o que diria Darwin sobre alguns seres humanos dos dias de hoje. Em especial aqueles que escutam musicas num volume estridente. Sim, certamente voce já teve o desprazer de ter um vizinho mal educado ou mesmo um carro com caixas de som estacionado perto da sua casa. Um horror!

Agora, o que me tira mesmo do sério são estas caixinhas de som portáteis embaixo do guarda sol num dia de praia lotada. Existe algo mais egoista do que fazer as pessoas do entorno escutarem (contra a própria vontade) um repertório musical com hip-hop ou funk junto ao mar? Provavelmente até Darwin, se presenciasse tal cena, ficaria corado e surpreso ao ver que alguns seres humanos não evoluíram conforme a sua previsão. A propósito, um simples fone de ouvido resolveria o problema. Fica a dica!

*Fernando Goldsztein, empresário