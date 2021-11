Danniel Costa é eleito presidente da OAB Sergipe

O advogado Danniel Costa foi eleito nesta terça-feira, 16, o novo presidente da secional da Ordem dos Advogados do Brasil em Sergipe (OAB-SE). Ele assume o cargo em 1º de janeiro de 2022 para mandato até 2024.

Leia Também Luciano Bandeira é reeleito para presidir a OAB no Rio de Janeiro

“Tudo é possível! Acredite”, publicou o advogado nas redes sociais após tomar conhecimento do resultado.

Com mais de 3.038 mil votos, a chapa vitoriosa ‘Nova OAB’ tem como vice-presidente, Letícia Mothé Barreto; secretário-geral, Nilton Lacerda; secretária-adjunta, Clara Ferreira da Conceição; tesoureiro, Ismar Ramos, e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Marília Menezes.

O grupo assumiu a bandeira de devolver o protagonismo à OAB-SE e garantir mais representatividade e pluralidade na seccional.

Com pontos de votação na capital e no interior do Estado, o pleito teve ao todo 5.869 votos, incluindo nulos e brancos.