A força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro identificou ‘manobras ilícitas’ para a contratação, com dispensa de licitação, de empresa do grupo de Mário Peixoto para fornecimento de álcool em gel para a Marinha do Brasil. A suposta fraude foi descoberta a partir da captação de diálogos entre um dos principais operadores financeiros de Mário Peixoto, Alessandro de Araújo Duarte, e o militar João Paulo Mendonça da Silva. As conversas foram registradas na representação da Procuradoria pela abertura da Operação Favorito nesta quinta, 14, que teve Peixoto como principal alvo.

Documento Pedido do Ministério Público PDF

O Ministério Público Federal também viu indícios de participação ou influência do empresário Mário Peixoto sobre a Organização Social IABAS, contratada pelo Estado do Rio de Janeiro implantação de hospitais de campanha para tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

Segundo os procuradores, os diálogos entre o operador de Peixoto e o militar não demonstram apenas fraudes pontuais para a aquisição de insumos pela Marinha, mas retratam um vínculo de confiança entre ambos ‘para o direcionamento de contratos em curso, com o auxílio de terceiros e com risco em potencial de se ampliar’.

Em uma das conversas transcritas na representação enviada ao juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio Alessandro diz a João Paulo: “qualquer coisa que pensar em serviço lembra de mim primeiro”. Depois, ao fim da conversa, escuta do militar: “dá para todo mundo morder uma farpela”.

Na decisão que determinou a abertura da Operação Favorito – que havia sido adiada por conta da pandemia – o juiz Marcelo Bretas, que comanda a Lava Jato no Rio, indica que a conversa a dupla ‘claramente combina uma forma de burlar licitação para fornecimento de álcool em gel’ para a Marinha.

Documento Decisão Favorito PDF

Documento Decisão Fevereiro PDF

“O funcionário alega que Alessandro deveria conseguir ‘três preços diferentes com três CNPJ’ para apresentar no certame a fim de mascarar a contratação da empresa do investigado”, registra o documento.

Em outra conversa interceptada, Alessandro e João tratam da entrega do material, o que, segundo Bretas, ‘leva a crer que a pessoa jurídica vinculada ao primeiro se sagrou vencedora da licitação’.

Outro diálogo registrado pelos investigadores, no dia 16, indica que João cobrou de Alessandro cotação de outras empresas, o que, segundo o Ministério Público Federal, ‘demonstra que ambos continuam fraudando as cotações de preços para direcionar os contratos às empresas do grupo criminoso’.

COM A PALAVRA, OS INVESTIGADOS

A reportagem busca contato com os investigados. O espaço está aberto para manifestações.