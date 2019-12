Cury reeleito mira LGPD

Em eleição realizada nesta quarta-feira, 18/12, o Conselho Diretor da Associação dos Advogados de São Paulo), que reúne mais de 85 mil advogados, reelegeu, por unanimidade, a atual diretoria liderada pelo presidente Renato José Cury para conduzir a entidade em 2020.

Cury disse que no próximo ano a AASP vai reforçar sua atenção para as novas reformas que virão e que certamente vão gerar algum impacto na advocacia.

“Estaremos atentos aos aspectos dessas reformas que vão atingir a sociedade e resultarão em novas oportunidades de trabalho para a classe, um exemplo é a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados”, anotou.

Outra preocupação de Cury ‘será intensificar os diálogos institucionais’.

“Este é, sem dúvida, o melhor caminho para a construção e edificação de um Estado Democrático de Direito sólido, baseado no respeito e na supremacia da nossa Constituição Federal”, aposta.

A Diretoria reeleita é composta pelos advogados Renato José Cury (presidente), Viviane Girardi (vice-presidente), Fátima Cristina Bonassa Bucker (1.ª secretária), Mário Luiz Oliveira da Costa (2.º secretário), Eduardo Foz Mange (1.º tesoureiro), Rogério de Menezes Corigliano (2.º Tesoureiro), André Almeida Garcia (diretor cultural) e Silvia Rodrigues Pereira Pachikoski (assessora da Diretoria).

A AASP foi fundada em 1943 – completa 77 anos em janeiro próximo).

O objetivo e a missão da entidade é ‘prestar serviços que facilitem o dia a dia e o exercício profissional dos advogados, bem como defender os interesses da classe e também da cidadania’.

Atualmente são 85 mil associados presentes em todos os estados do país. AASP tornou-se a maior associação de advogados da América Latin a (www.aasp.org.br).

Conselho renovado

No dia 3 de dezembro, um terço do Conselho Diretor havia sido renovado com a eleição, pelos associados, da Chapa 1 (triênio 2020/2022), integrada pelos advogados (as) Elaine Cristina Beltran de Camargo, Heitor Cornacchioni, Juliana Vieira dos Santos, Mário Luiz Oliveira da Costa, Renata Mariz de Oliveira, Ricardo Pereira de Freitas Guimarães e Ruy Pereira Camilo Júnior.

QUEM É RENATO JOSÉ CURY

Renato José Cury é graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pós-graduado em Processo Civil pela mesma universidade. É mestre em Direitos Difusos e Coletivos, com ênfase nas relações de consumo, também pela PUC-SP. Atua em assessoria preventiva nas matérias de Direito Civil, Comercial e Consumidor, Arbitragem, Contencioso Civil, Direito Automotivo, Direito do Consumidor e Direito Público. Na Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) ocupou os cargos de vice-presidente, 1º secretário, 1º tesoureiro e 2º secretário.

É presidente da Entidade desde janeiro de 2019, tendo sido reeleito nesta quarta-feira, 18, para o ano de 2020.