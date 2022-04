Curiosidade S/A

Imagine uma empresa chamada curiosidade. Uma empresa que não apenas fosse curiosa, mas que tivesse a curiosidade impressa no próprio nome. Uma empresa onde a curiosidade fosse um elemento tão central que — em um mundo de fronteiras cada vez mais tênues — ultrapassasse a importância do próprio produto fabricado.

Um CNPJ é a soma de vários CPFs, e portanto obviamente que estou falando de pessoas. Mas não apenas isso: como naquelas famílias nas quais as crianças não são estimuladas a explorar, no caso da curiosidade, bastam pequenas atitudes desencorajadoras para que todo um CNPJ esteja comprometido.

Jenn Hyman, co-fundadora da Rent The Runway — a empresa que subiu o closet para a nuvem — conta que, aos 22 anos, quando trabalhava na rede Starwood e estava criando o primeiro site de presentes para lua-de-mel do mundo, recebeu de uma “chefe” o feedback de que deveria calar mais a boca e dar menos ideias. Ao sair chorando da reunião, encontrou um executivo sênior que lhe deu o conselho de uma carreira: Jenn, continue fazendo o que você está fazendo, pois aquela mulher, um dia, terminará trabalhando para você.

Em seu livro “Pense de Novo”, Adam Grant sugere que, no que tange às escolhas profissionais, a curiosidade é mais importante do que a própria paixão, uma vez que os resultados mostram que o sucesso de empreendimentos está mais ligado à escolha de temas pelos quais somos mais curiosos do que apaixonados — principalmente quando descobrimos que existe uma grande diferença entre hobby e negócio.

E como seria essa empresa curiosa? Seria, primeiramente, uma empresa interessada em captar e estudar sinais, jogando os desconfortos para baixo do microscópio, e não para baixo do tapete. Segundo, seria uma empresa que utilizasse o planejamento não como forma de confirmação, mas como forma de desencaixar e desaprender. Terceiro, seria uma empresa onde cada processo deveria passar por um teste de necessidade de existência.

Quando criamos muitos processos, matamos este que é um dos principais ativos tanto de um CPF quanto de um CNPJ: a curiosidade. Quando matamos a curiosidade, matamos a criatividade. Quanto matamos a criatividade, matamos a estratégia. E quando matamos a estratégia, matamos o negócio.

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda – como se abrir para o novo pode nos levar mais longe