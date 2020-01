Cúpula do Tribunal de Justiça de São Paulo toma posse nesta terça, sem formalidades

LEIA TAMBÉM > Pinheiro Franco eleito presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo

Os integrantes do Conselho Superior da Magistratura (CSM) e da Diretoria da Escola Paulista da Magistratura – eleitos em pleito com recorde de votos válidos, no dia 4 de dezembro, para os cargos de direção e cúpula do Poder Judiciário paulista para o biênio 2020/2021 – assumirão seus cargos, sem formalidades, nesta terça, 7, às 14 horas, em ato administrativo na Sala Ministro Costa Manso, no 5.º andar do Palácio da Justiça (Plenária).

Será o retorno do recesso de fim de ano. O presidente eleito, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, e os demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura e Escola Paulista da Magistratura optaram em realizar a posse solene, na Abertura do Ano Judiciário, na primeira semana de fevereiro, em data a ser informada oportunamente, no Salão dos Passos Perdidos – 2.º andar do Palácio da Justiça.

Confira os desembargadores que assumirão os cargos nesta terça, 7:

Conselho Superior da Magistratura (biênio 2020/2021)

Geraldo Francisco Pinheiro Franco (presidente)

Luis Soares de Mello Neto (vice-presidente)

Ricardo Mair Anafe (corregedor-geral da Justiça)

Guilherme Gonçalves Strenger (presidente da Seção de Direito Criminal)

Paulo Magalhães da Costa Coelho (presidente da Seção de Direito Público)

Dimas Rubens Fonseca (presidente da Seção de Direito Privado)

Escola Paulista da Magistratura (biênio 2020/2021)