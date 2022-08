Cultura gera renda e inclusão

A Economia Criativa reúne uma cadeia produtiva que representou 2,91% do PIB brasileiro em 2020, de acordo com dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Na Ibero-América esse percentual flutua entre 2% e 4% do PIB, detendo 1,7% do emprego total na região, de acordo com pesquisa publicada pela Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) em parceria com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe (Cepal). Trata-se de um setor que movimenta recursos vultosos e que responde, no Brasil, por 935 mil postos de trabalho formais, contribuindo de forma significativa para a inclusão social e produtiva de milhares de pessoas.

Nos últimos quatro anos a OEI estruturou diversas iniciativas que beneficiaram milhares de pessoas nessa área. Na linha de formação de pessoas, foi constituída a Co.liga – escola virtual de economia criativa completamente gratuita, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, e que já beneficiou mais de 15 mil pessoas no país. No acesso à cultura foi desenvolvida a gestão do Museu de Arte do Rio, o MAR, iniciativa ambiciosa que contempla milhares de pessoas por meio desse espaço emblemático situado na Pequena África, na capital fluminense. De outro lado também foi desenvolvido o Paço Criativo, projeto articulado com o Paço do Frevo, na cidade do Recife, com mais de 2 mil pessoas formadas e profissionalizadas na área da cultura.

A participação do Brasil em festivais internacionais, tais como o Festival de Berlim e o Festival de Cannes, são exemplos também de iniciativas apoiadas pela OEI em cooperação com diversas organizações. Em 2021, no âmbito da pandemia, realizamos o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil, o MICBR, que atestou a capacidade econômica desse setor ao gerar mais de 60 milhões em oportunidades de negócios, a partir de rodadas comerciais realizadas nesse grande evento de Economia Criativa no Brasil.

E é nesse contexto que a OEI apoia a participação brasileira no Fringe – um dos maiores festivais de artes cênicas do mundo, orientado tanto para a difusão da cultura como também para o desenvolvimento de relacionamento e geração de negócios. A OEI participa de iniciativa com a Agência de Investimentos do Estado de São Paulo na próxima semana, que levará 10 profissionais para o festival em Edimburgo, na Escócia, além de oferecer formação aos profissionais participantes, contribuindo para a internacionalização desse setor estratégico para o país.

A capacidade criativa brasileira é um ativo social e econômico que pode, e deve, ser instrumento de geração de empregos e redução de desigualdades, devendo ser amplificada para outros países. Apoiar a cultura e a Economia Criativa, portanto, é viabilizar uma estratégia de desenvolvimento necessária para alcançar as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.

*Raphael Callou, diretor e chefe da Representação da Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura no Brasil (OEI)