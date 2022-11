Culpado ou inocente?

Se o Ministério Público pede a absolvição de um réu, ele pode ser condenado pelo juiz? Para o Superior Tribunal de Justiça, não! O debate está de volta e, de acordo com a Quinta Turma do STJ, caso o Ministério Público tenha pedido a absolvição do réu, como regra, não cabe ao juiz sentenciá-lo.

Está no artigo terceiro da Lei Complementar N° 40, de dezembro de 1981: “São funções institucionais do Ministério Público: velar pela observância da Constituição e das leis, e promover-lhes a execução; promover a ação penal pública; promover a ação civil pública, nos termos da lei.” Promulgada 7 anos depois, a Constituição Federal também esclarece o papel do MP. Está claro no artigo 129, inciso I: “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei.”

Trocando as palavras polidas em miúdos, tudo isso significa que é o Ministério Público quem processa e acusa um cidadão ou uma instituição por meio das ações penais. Para isso, claro, apresenta uma série de provas e testemunhas para embasar cada pedido de condenação e, também, um pedido de absolvição. A partir daí, então, cabe ao magistrado avaliar e aplicar a pena da sentença ou, quem sabe, absolver o réu.

E quando os dois não se entendem em ações penais? Quando o Ministério Público diz que um réu é inocente e o juiz discorda? É o entendimento de quem que prevalece? Bom, neste caso, não entra em debate a opinião pessoal de cada um e, sim, o rigor da lei. Trazendo à luz esse debate, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao analisar uma ação penal onde havia esse conflito decidiu que, caso o Ministério Público (MP) – titular da ação penal – tenha pedido a absolvição do réu, como regra, não cabe ao juiz condená-lo, sob pena de violação do princípio acusatório e da separação entre as funções de acusar e julgar.

Ao anunciar o voto, o ministro João Otávio de Noronha argumentou que “A acusação não é atividade que se encerra com o oferecimento da denúncia, já que a atividade persecutória persiste até o término da ação penal. Assim, considero que, quando o Ministério Público requer a absolvição do réu, ele está, de forma indireta, retirando a acusação, sem a qual o juiz não pode promover decreto condenatório, sob pena de acusar e julgar simultaneamente.

Com isso, por maioria de votos, o STJ concedeu habeas corpus de ofício para anular a sentença condenatória em relação a um réu acusado de crime tributário. No processo, o Ministério Público Federal (MPF) pediu a absolvição de um dos acusados com base em depoimento da testemunha de defesa – a mesma prova utilizada pelo juiz para decidir pela condenação.

Em nossa atuação, entendemos que o magistrado não pode condenar o réu se houver manifestação do Ministério Público com pedido de absolvição. A nosso ver, o artigo 385 do Código de Processo Penal – que abre a possibilidade de condenação mesmo quando o MP pede a absolvição do réu – não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Esse artigo só faria sentido em um sistema inquisitório, ou tendencialmente inquisitório, e não em um sistema acusatório, que deve primar pela imparcialidade dos julgamentos como garantia fundamental dos acusados, essencial à realização do devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição).

A Constituição de 88 estabeleceu o sistema processual penal acusatório. Esse modelo é um dos pilares do sistema de garantias individuais em nosso ordenamento jurídico.

No sistema processual penal acusatório, o magistrado aparece como um sujeito passivo, rígido e devidamente separado das partes. O julgamento, então, é um evento e um debate paritário que tem início com a acusação, a quem compete o ônus da prova, e desenvolvido, com a participação da defesa, mediante um amplo contraditório público.

Com isso, conclui-se que o juiz não pode atuar de ofício nem condenar sem acusação. Quando o Ministério Público delibera pela absolvição de um réu, isso equivale a dizer que a acusação foi retirada. Não existe mais a acusação e entende-se que, diante de um pedido de absolvição feito pelo titular da ação penal, resta apenas ao Poder Judiciário encerrar essa mesma ação penal, em observância aos princípios da imparcialidade e da demanda ou inércia judicial. Condenar um acusado em contrariedade ao pedido de absolvição do Ministério Público torna o juiz parcial e ele assume, imediata e automaticamente, o papel de acusador.

Nesse sentido, também vale lembrar que, ao pedir a absolvição de um réu, o titular da ação penal não está contrariando o art. 42 do CPP, que estabelece que o MP dela não pode desistir. O enunciado desse artigo revela apenas a obrigação de oferecer a denúncia, se e quando presentes seus pressupostos e requisitos legais, e não no sentido de levar adiante uma acusação que se revelou infundada, isto é, sem razão e inconsistente.

E, para concluir, vale lembrar o que já disse o saudoso Rui Barbosa: “ a injustiça, por ínfima que seja a criatura vitimada, revolta-me, transmuda-me, incendeia- me, roubando-me a tranquilidade e a estima pela vida”.

*Claudia Marques e João Rezende, advogados criminalistas