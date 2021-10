Cuidados básicos de segurança online

Desde criança fomos ensinados a lavar as mãos antes das refeições e escovar os dentes depois. Esses são cuidados básicos de higiene que passam de geração em geração. Mas ninguém nos orienta sobre como manter nossa “higiene” no mundo online, quais cuidados básicos devemos tomar ao nos relacionarmos nas redes sociais e realizarmos transações na internet. Não é à toa que a maioria dos golpes exploram falhas básicas de segurança de suas vítimas.

Durante a pandemia, os crimes cibernéticos se multiplicaram, motivados principalmente pela explosão dos serviços online nesse período, como o e-commerce, o delivery e o mobile banking. Com a população usando massivamente os serviços online, os criminosos também direcionaram seus golpes para essas potenciais vítimas.

Segundo levantamento da Febraban, várias modalidades de fraudes cresceram no período da pandemia. Por exemplo: as ocorrências do golpe da falsa central telefônica e do falso funcionário, em que o criminoso liga para a vítima fazendo se passar por um funcionário do banco, aumentaram cerca de 340% em janeiro e fevereiro de 2021 em comparação com o primeiro bimestre do ano anterior.

Mesmo com a retomada da economia, após vários meses de recessão devido à pandemia, os casos de golpes e fraudes online continuam aumentando. Neste momento, os criminosos aproveitam o reaquecimento do consumo e a busca por crédito para aplicar golpes específicos para esse cenário. Está cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas que receberam propostas de renegociação de dívidas e foram abordadas por perfis falsos em redes sociais, onde criminosos se passam por atendentes de instituições financeiras. As vítimas desse golpe pagam boletos enviados pelos fraudadores, acreditando que quitaram seu saldo devedor, quando na verdade estão transferiram suas economias para fraudadores.

Os cibercriminosos estão constantemente em busca de novas vítimas. De acordo com o laboratório de cibersegurança da PSafe (o dfndr lab), foram identificadas mais de 1,6 milhão de tentativas de golpes financeiros neste ano somente no Brasil, o que representa uma média de mais de 17 mil tentativas de fraude por dia.

Todos esses golpes têm um fator em comum: a exploração da fragilidade ou inocência das vítimas, que acabam sendo manipuladas pelos fraudadores. Essa técnica tem nome: chama-se “engenharia social”. Graças aos constantes investimentos dos bancos na segurança de seus sistemas, o caminho mais fácil para executar as fraudes não é invadir o aplicativo bancário. É simplesmente tentar manipular e enganar o cliente das instituições financeiras, com mensagens de falsas promessas ou promoções vantajosas. Segundo estimativas da Febraban, 70% das fraudes estão relacionadas à engenharia social, quando o criminoso engana diretamente o cliente das instituições financeiras.

Por isso, é fundamental que todos nós adotemos alguns cuidados básicos de segurança, que são suficientes para evitar a maioria dos golpes online existentes hoje em dia. Veja algumas dicas:

Evite senhas fáceis, nunca utilize a mesma senha para serviços diferentes e não anote suas senhas;

No caso de senhas bancárias, não use senhas iguais ou semelhantes no acesso à sua conta, no seu cartão e para autorizar as transações. Não use senhas óbvias como sequencias numéricas e datas de nascimento. Nunca anote, salve e nem compartilhe essas senhas;

Sempre entre em contato por meio de canais oficiais de atendimento e desconfie ao receber ligações ou mensagens de pessoas se identificando como funcionários do seu banco.

As poucas dicas acima seriam suficientes para evitar a grande maioria dos golpes. Mas os cuidados abaixo também são importantes:

Lembre-se de que seu banco nunca pede suas senhas, por isso desconfie se alguém se identificar como funcionário e pedir informações de acesso à conta;

Ao receber um e-mail ou SMS, verifique cuidadosamente o remetente e evite clicar em links, a menos que tenha certeza que o site indicado é verdadeiro. Mensagens que pedem a atualização do modo de segurança por meio de um link estão entre os golpes mais comuns;

Desconfie de promoções e ofertas muito vantajosas. É melhor perder um desconto do que perder suas economias;

Se algum conhecido procurá-lo pelo WhatsApp para pedir dinheiro emprestado, desconfie. Antes de enviar o dinheiro, faça uma ligação por voz ou vídeo e certifique-se de que não está conversando com um fraudador;

Antes de confirmar uma transação, incluindo pagamentos em maquininhas, pagamento de boletos, Pix e TED, verifique cuidadosamente o valor e os dados do destinatário para ter certeza de que se trata da pessoa correta;

Avise o seu banco o mais rápido possível se tiver o seu celular ou cartão roubado, furtado ou perdido.

Assim como você toma cuidado ao andar em uma rua escura, sempre desconfie ao navegar na internet. E não compartilhe suas senhas, assim como você não compartilharia sua escova de dentes.

*Anchises Moraes é cyberevangelista do C6 Bank