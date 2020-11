Cuidado para não ser uma vítima na Black Friday

No próximo dia 27 de novembro, será realizada no Brasil a Black Friday, um dia que os consumidores aguardam ansiosamente para aproveitar promoções realizadas pelas maiores lojas de varejo do Brasil, praticamente em todos os setores, tanto em suas unidades físicas quanto no comércio online.

Porém, apesar da expectativa dos consumidores, é preciso tomar uma série de precauções, para não cair no que já está sendo chamado pela população de “Black Fraude”, tamanha a quantidade de golpes que estelionatários criam tentando aproveitar a disposição dos consumidores em realizar compras no dia.

Como em todas as datas festivas, a exemplo do Natal e Dia das Crianças, a Black Friday é propícia para a ação dos estelionatários.

Um dos golpes mais comuns é a clonagem de sites de varejistas conhecidos.

Marginais criam cópias de sites e anunciam em redes sociais com preços muito vantajosos. A vítima clica no link e já é direcionada para o site “fake”, onde faz as compras e registra os dados do seu cartão de crédito, que acaba clonado também. A vítima não recebe o produto comprado e ainda pode ter instalado programas espiões em seu dispositivo.

Para evitar, é fundamental nunca clicar em links de redes sociais. Se achou a oferta atrativa, saia da rede social e acesse diretamente o site da loja digitando o endereço eletrônico no navegador. No site correto, busque o produto, confirme o preço e faça a compra. Nunca clique em imagens com o logotipo da loja e “clique aqui” para acessar.

Outra modalidade são os brindes e ofertas recebidas por whatsapp.

Quadrilhas lançam no whatsapp o anúncio de uma falsa oferta com compra por telefone, que as pessoas compartilham de forma inocente. Quando a vítima liga para o número, já fala com o estelionatário, que “negocia” o produto e pede a transferência do valor combinado.

Para prevenir, não telefone para números recebidos por whatsapp ou qualquer outra rede social. Toda promoção excessivamente atrativa é suspeita.

Os estelionatários se aproveitam exatamente dessa vontade do consumidor de ter uma vantagem imediata na compra. Desconfie.

Se mesmo com as precauções você foi vítima de um golpe, acione a Polícia Civil para registar a ocorrência com o maior número possível de informações, como prints de conversas, números de telefone, links falsos e perfis de redes sociais onde eles são divulgados.

Também é necessário cancelar o cartão utilizado na transação e verificar se não foi instalado um arquivo espião para furtar senhas do computador ou celular onde a compra foi efetivada.

O principal que o consumidor deve ter em mente é o princípio de sempre desconfiar e ser cauteloso, especialmente quando a promoção é extremamente atrativa. Com esses cuidados simples, é possível encontrar o produto desejado em promoção.

Boas compras, sempre com segurança!

*Raquel Kobashi Gallinati, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo

*Tania Prado, Presidente da Fenadepol e do SINDPFSP, diretora regional da ADPF SP