Braço-direito de Alexandre suspeita de ligação de empresários com ajudante de ordens de Bolsonaro

O afastamento dos sigilos bancário e telemático dos empresários bolsonaristas que foram alvo de operação da Polícia Federal na semana passada tem não só o objetivo de identificar um possível envolvimento com o ‘núcleo financeiro’ de atos antidemocráticos, mas também ‘servir de norte’ para o cruzamento com dados de investigados uma série de inquéritos no Supremo Tribunal Federal – entre eles o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, chefe da Ajudância de Ordem da Presidência e assessor do presidente Jair Bolsonaro.

Essa é a avaliação do juiz Ailton Vieira, instrutor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi o responsável pela redação de um parecer de 121 páginas sobre as diligências pedidas pela Polícia Federal em face de empresários que, em um grupo de Whatsapp, teriam defendido um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Lula nas eleições 2022. Os empresários negam ter defendido um ruptura democrática e conspirado para um golpe de Estado caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) não fosse reeleito em outubro.

No documento elaborado a pedido de Alexandre de Moraes, Vieira põe sob suspeita ligações entre os empresários bolsonaristas e alvos de inquéritos que passaram ou ainda tramitam no gabinete do ministro – o das fake news; o das milícias digitais; o de declarações sobre a pandemia da covid-19; o dos atos antidemocráticos (já arquivado); e o das ‘manifestações violentas’ no dia 7 de Setembro de 2021.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DO PARECER PDF

O magistrado viu possibilidade de cruzamento entre os materiais colhidos nas diligências contra os empresários bolsonaristas e os dados bancários de investigados apontados como ‘financiadores’ nas apurações citadas. Os aliados do presidente também foram alvo de bloqueios de contas.

Além disso, Vieira indicou um possível cruzamento entre os dados telemáticos dos empresários com informações que já estão sob análise da PF a partir da quebra do sigilo telemático do coronel Mauro Cesar Cid no inquérito sobre o vazamento de investigação sigilosa da Polícia Federal.

A quebra de sigilo telemático dos empresários bolsonaristas atinge ‘dados armazenados em meio digital para acesso a dados armazenados em nuvem’ e também informações armazenadas nas contas de Whatsapp dos investigados.

No bojo da apuração sobre vazamento de investigação sigilosa da PF, o ajudante de ordens de Bolsonaro chegou a ser indiciado por violação de sigilo. Segundo os investigadores concluíram, o coronel auxiliou o presidente a usar as informações da PF para abastecer narrativa falsa contra as urnas eletrônicas.

Ao citar que as informações de Cid que já estão sob análise da PF, o juiz auxiliar do gabinete de Alexandre se refere a um relatório elaborado pelos investigadores sobre o acesso do conteúdo de dados armazenados na nuvem associada à conta de Cid. Na avaliação de Vieira, tal cruzamento ‘pode vir a apontar dados coincidentes’ com os fins da investigação sobre os empresários bolsonaristas.

Para fundamentar tal entendimento, o magistrado ainda lembra de um depoimento prestado pelo ajudante de ordens de Bolsonaro no bojo do inquérito dos atos antidemocráticos. Apesar de a investigação ter sido arquivada, a pedido da Procuradoria-Geral da República, os dados colhidos no inquérito abasteceram a apuração sobre as milícias digitais, que fechou o cerco contra aliados de Bolsonaro.

O depoimento em questão mostrou a interlocução entre Mauro Cid e o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, considerado foragido da Justiça. Como mostrou o Estadão, o ajudante de ordens foi questionado, à época, pelos investigadores, sobre mensagens trocadas com Allan dos Santos. Um dos textos recebidos por coronel Cid do blogueiro bolsonarista dizia: “As FFAA precisam ENTRAR URGENTEMENTE”.