CRM como um aliado na adequação do setor de vendas à LGPD

A área de vendas está entre as mais impactadas pela Lei de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que tem o objetivo de trazer mais transparência e segurança na forma com que as organizações lidam com dados pessoais – inclusive, os dados dos clientes. Agora, no segundo semestre de 2021, as sanções e multas previstas na lei começarão a ser aplicadas, acelerando a corrida dos vendedores para se adequarem às novas regras, mas muitas dúvidas ainda aparecem no setor.

Para contexto, a LGPD estabelece regulamentos para os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais por pessoas físicas e empresas. Ela traz diversas bases legais que autorizam a coleta e o tratamento de dados pessoais – o que faz com que as organizações precisem justificar a necessidade de ter determinada informação em seus arquivos.

A área de vendas pode usar de dois pontos da lei para essa base legal: o consentimento, que é uma declaração da autorização do cliente para o uso dos dados, e o legítimo interesse, que é quando a informação é usada para finalidades legítimas – como um relacionamento comercial, por exemplo. No caso do inbound marketing, é fundamental se certificar que os clientes listados tenham um real interesse em comprar um produto ou serviço ou que tenham consentido o uso de seus dados para propostas de vendas.

A prospecção, por outro lado, gera mais riscos. A LGPD barra a compra de lista de contatos, uma vez que o proprietário dos dados muitas vezes não tem conhecimento de que a informação será comercializada. O ideal é buscar fornecedores que já tenham se adequado à lei – para isso, o apoio jurídico é fundamental.

A fim de evitar riscos, vale centralizar os dados já existentes para organizar as informações e avaliar se estão adequados à lei. Novos processos de prospecção e retenção de leads podem ser estabelecidos por meio de uma plataforma de CRM que unifique contatos e conecte diversas áreas, tornando o treinamento do time de vendas ainda mais rápido.

Aqui vão alguns pontos importantes sobre como um serviço de CRM pode ajudar empresas de vários tamanhos e segmentos a se adequarem às normas da LGPD:

Alinhamento da equipe: a automação do processo de vendas padroniza e integra o trabalho em equipe, permitindo um acompanhamento sobre os dados coletados e armazenados pelo time, mesmo que este esteja trabalhando remotamente. Gerenciamento de tarefas: um sistema de CRM também fornece responsabilidade. Caso a equipe tenha estipulado uma data limite para reavaliar os processos internos e adequá-los à LGPD, é possível estabelecer lembretes de tarefas e integração em calendários de e-mail, garantindo que a atividade permaneça no caminho certo, com gestão capaz de avaliar o desempenho da equipe por meio de inteligência de negócios, insights e reports. Melhor atendimento ao cliente: com a centralização das informações dos clientes, fica mais fácil desenhar o perfil e entender quais ofertas são realmente interessantes para cada um deles. Assim, evitam-se contatos que podem ser entendidos como abusivos e enquadrados pela LGPD. Direcionando o contato da forma correta: pode-se incluir um meio de contato principal, excluindo os demais. Assim, caso o cliente opte por ser acionado apenas por e-mail, não corre o risco de alguém do time contactá-lo por telefone, gerando um incômodo que pode levar ao pedido formal de retirada do contato do banco de dados.

Por mais desafiadora que seja, a LGPD é um avanço para todos – de forma pessoal e profissional. Afinal, garante mais segurança aos clientes e faz com que as organizações estruturem ainda mais os seus processos internos de trabalho. Com base na minha experiência, posso dizer que empresas que usam a tecnologia como uma aliada no momento de reorganizar seus processos internos tornam o fluxo de venda mais ágil, o que se reflete diretamente no contato com os seus clientes – fechando um ciclo assertivo e produtivo para todos os envolvidos.

*Diogo Silva, executivo de contas sênior na Pipedrive