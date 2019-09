Diante de tantos esforços da prefeitura do Rio para recolher na Bienal livros em quadrinhos que mostram dois rapazes se beijando, cariocas apelaram às redes sociais com memes para chamar a atenção do prefeito Marcelo Crivella (PRB) sobre as mazelas da cidade.

vai que é tua, crivella pic.twitter.com/aKZ1wS8pRk — Vera Holtz (@veraholtzirreal) September 8, 2019

A repercussão foi tão forte que uma internauta criou um perfil no Twitter para agrupar todas as reclamações. A conta #CrivellaCorreAqui ficou recheada de imagens de enchentes, ruas esburacadas e deslizamentos de morros ao lado da ilustração dos dois personagens se beijando.

‘Uma forma de expor situações críticas no RJ do único jeito que chama a atenção do nosso prefeito’, disse uma internauta.

Outras postagens lembram de casos de maior repercussão, como o desabamento da ciclovia Tim Maia e do Túnel Acústico Rafael Mascarenhas.

Já que o Crivella se importa tanto com crianças eu gostaria de avisar para ele que em agosto de 2019 mais de 36 mil estavam nas listas de espera das creches do Rio de Janeiro — Lare (@laressa) September 6, 2019

Entenda o caso

Na sexta, 6, fiscais da prefeitura foram até a Bienal para checar a forma como o livro em quadrinhos ‘Vingadores – A Cruzada das Crianças’ estava sendo comercializado.

Ainda na sexta, uma liminar do desembargador Heleno Ribeiro Pereira Nunes, do TJ-RJ, impedia a Prefeitura de apreender obras de temática LGBTQ. A decisão do desembargador atendeu a um pedido do Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

No dia seguinte, porém, a Prefeitura obteve uma outra liminar do Tribunal de Justiça, desta vez do desembargador Claudio de Mello Tavares, que permitia apreender livros que tenham conteúdo considerado impróprio para crianças e adolescentes e não estejam devidamente lacrados e com alerta aos responsáveis.

A briga entre a administração de Crivella e a Justiça chegou ao Supremo.

O presidente da Corte, Dias Toffoli, atendeu a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e voltou a barrar a apreensão de livros de temática LGBT.

Em outra decisão, o ministro Gilmar Mendes acolheu pedido a Bienal do Livro para garantir que a Prefeitura ‘abstenha-se de apreender qualquer livro exposto na Feira Bienal do Livro, e em especial a publicação ‘Vingadores: A Cruzada das Crianças”, como também de cassar o alvará de funcionamento da Bienal do Livro’.

@MCrivella a retirada de lixo está em dia nas favelas??? pic.twitter.com/lP0XM8Proi — Tiê Vasconcelos (@tievasconcelos) September 7, 2019

Alô @MCrivella Precisamos ir urgentemente resolver os problemas da Av. Niemeyer!!! Olha o que vi lá agora!!! (Projeto @tievasconcelos) pic.twitter.com/ettNKZkvRJ — 𝗖𝗘𝗧𝗜𝗖𝗢®️ (@cetico_real) September 7, 2019

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DO RIO

A reportagem busca contato com a Prefeitura. O espaço está aberto para manifestação. (pedro.prata@estadao.com)