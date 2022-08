Crítica à decisão do STF nas ações de improbidade

Na última quinta-feira, 18/08/2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento a respeito da nova Lei (Lei nº 14.230/2021) que alterou dispositivos da Lei anterior (Lei nº 8.429/1992) que regula os atos de Improbidade Administrativa e sua sanção.

Nesse julgamento, infelizmente, o STF promoveu uma interpretação controvertida a respeito do tema, fixando em síntese as seguintes premissas: (a) necessidade de comprovação de dolo (intenção) para caracterizar ato de improbidade administrativa; (b) a não aplicação retroativa da nova lei aos casos já transitados em julgado (tanto no que se refere à necessidade de comprovação do dolo, como no que se refere à incidência dos novos e mais benéficos prazos e marcos de prescrição); (c) a aplicação retroativa da nova lei aos casos em andamento no que se refere à necessidade de comprovação do dolo; e (d) a não aplicação retroativa da nova lei aos casos em andamento no que se refere à incidência dos novos e mais benéficos prazos e marcos de prescrição.

Improbidade administrativa, como sabemos, é a conduta dos agentes públicos e demais co-autores que tenha por objeto lesar o erário público, implicando enriquecimento ilícito, prejuízo aos cofres públicos e violação aos princípios da administração pública (honestidade, imparcialidade e legalidade).

É evidente que o Brasil precisa de uma Lei de Improbidade Administrativa que seja dura o suficiente para coibir essa prática, que, embora não seja definida como crime, normalmente corre em paralelo à apuração dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, tais como: peculato, emprego irregular de verbas públicas, concussão, corrupção, prevaricação, violação de sigilo funcional, etc.

A circunstância da Lei que trata da improbidade administrativa no Brasil não ter categorizado a respectiva conduta como crime em nosso Código Penal não retira, em absoluto, sua natureza de norma administrativa sancionadora, cujas penas implicam ressarcimento integral do dano, suspensão de direitos políticos, pagamento de multas aplicadas em relação ao dano praticado ou à remuneração do agente público, afastamento e/ou perda da função pública, proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios ou incentivos fiscais.

Assim, em se tratando de norma administrativa sancionadora, é peremptória a aplicação dos princípios constitucionais que regem o Direito Penal e o Processo Penal à Lei de Improbidade Administrativa, dentre os quais o princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao acusado.

Nesse sentido, aliás, os próprios artigos 1º, parágrafo 4º, e 17-D da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021) enunciam que: “aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador” e que “a ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.” (destacou-se e grifou-se)

De maneira contundente preconiza o parágrafo 4º do artigo 21 da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021) que“a absolvição criminal em ação que discuta os mesmos fatos, confirmada por decisão colegiada, impede o trâmite da ação da qual trata esta Lei, havendo comunicação com todos os fundamentos de absolvição previstos no art. 386 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal)”. (destacou-se)

Se tanto não bastasse, diversos tipos penais tipificados pela Lei dos Crimes de Responsabilidade no Capítulo relativo aos crimes contra a probidade na administração (artigo 9º da Lei nº 1.079/1950) equivalem às mesmas condutas sancionadas pela Lei de Improbidade Administrativa, dentre os quais destacamos os seguintes: (a) omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo; (b) não prestar ao Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas relativas ao exercício anterior; (c) não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados, quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição; (d) expedir ordens ou fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição; (e) infringir no provimento dos cargos públicos, as normas legais; (f) usar de violência ou ameaça contra funcionário público para coagi-lo a proceder ilegalmente, bem como utilizar-se de suborno ou de qualquer outra forma de corrupção para o mesmo fim; e (g) proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo.

Essas condutas enquadram-se, em maior ou menor grau, nos tipos de improbidade administrativa previstos nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, restando evidente sua natureza administrativa sancionadora a justificar a incidência do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. (destacou-se)

E para afastar quaisquer dúvidas sobre a necessária aplicação dos princípios constitucionais que regem o Direito Penal e o Processo Penal, dentre os quais o da retroatividade da lei penal mais benéfica, importa registrar que o Brasil é signatário do Pacto de San Jose da Costa Rica, cujo âmbito de incidência material recai sobre normas sancionadoras extrapenais em geral, preconizando a retroatividade da norma sancionadora mais benéfica, conforme se verifica por meio de seu artigo 9º:

“Art. 9º. Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinquente será por isso beneficiado”. (destacou-se)

Não pode haver dúvidas, portanto, de que os dispositivos mais benéficos aos acusados e réus da prática de improbidade administrativa devem ser aplicados tanto aos casos em andamento como àqueles que se encontram em sede de execução da sentença transitada em julgado.

Daí porque, como a nova Lei trata de questões relativas a direito material e que a disposição legal do instituto da prescrição se enquadra como norma de direito material, entendemos que o STF, pela maioria de seus votos, não trouxe a melhor interpretação acerca da temática da Improbidade Administrativa, razão de nossa posição crítica.

A interpretação consentânea com a Constituição e que não implicaria um ativismo judicial que se sobrepõe à atividade do Congresso Nacional, deveria ser, em nossa opinião, a seguinte:

(i) são atípicos os atos de improbidade administrativa praticados culposamente, sem a comprovação de dolo, antes de 26 de outubro de 2021, tendo em vista a retroatividade da Lei nº 14.230/2021;

(ii) o novo prazo prescricional previsto pelo artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, na redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, retroage para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes da vigência da nova lei; e

(iii) a retroatividade da Lei nº 14.230/2021, para alcançar atos de improbidade administrativa praticados antes de sua vigência, opera-se independentemente do trânsito em julgado.

Em virtude do exposto, somos da opinião da necessária interposição dos recursos cabíveis (embargos de declaração com efeitos infringentes) no Leading Case registrado como ARE nº 843.989/PR, a fim de que o Plenário do STF possa reanalisar, com mais detença, essa tão importante questão, reavaliando, inclusive, as consequências danosas da interpretação inicialmente dada a esse tema.

*Marcelo Knopfelmacher, advogado criminalista, sócio do escritório Knopfelmacher, Locke Cavalcanti Advogados em São Paulo, Brasil, e Diretor da empresa de consultoria internacional Brics Strategic Solutions em Londres, Reino Unido.