Crise hídrica: uma análise sobre o impacto da gestão tecnológica no setor do agronegócio

A crise hídrica é uma das maiores preocupações dos produtores rurais brasileiros. O Climatempo revelou que as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte terão aumento da frequência e do volume de chuvas entre os meses de outubro e novembro. Para atravessar esse período, com os menores danos possíveis, a gestão do uso da água será prioridade máxima no setor do agronegócio.

A administração do recurso é tema recorrente, mas a atenção precisará ser reforçada para o enfrentamento da crise hídrica que começa a afetar as previsões. Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), problemas climáticos também poderão afetar a taxa anual do Produto Interno Bruto (PIB), o que traz um alerta para o cuidado com o manejo da água, devido à possibilidade de seca.

Entre as soluções disponíveis para aprimorar a gestão hídrica, e de energia, está a digitalização do sistema de distribuição. Através de tecnologias inteligentes é possível monitorar a qualidade e quantidade de água e a detecção de vazamentos de água em redes de distribuição. O método já é utilizado em países como Reino Unido e EUA onde as perdas na rede de distribuição de água potável são em torno de 20%, enquanto no Brasil chegam a 38%.

Plataformas voltadas para a gestão e rastreabilidade de pulverização aérea são exemplos de tecnologias que contribuem para a preservação dos recursos hídricos, pois através dos mapas, das faixas de aplicação e dos talhões alvo definidos no pré-voo, é possível ter uma pulverização assertiva impedindo que lençóis freáticos, rios e lagos sejam atingidos, protegendo os recursos hídricos.

Uma tecnologia muito utilizada em Israel, o processo de osmose reversa para dessalinização de água, também poderia ser avaliada para o fornecimento no Brasil. Mais uma alternativa para a crise é aumentar a irrigação por gotejamento para reduzir o consumo dos recursos hídricos, e garantir a água e os nutrientes necessários para o cultivo. Além disso, é importante pensar em investir na recuperação de mananciais.

Diante desse cenário, a união de esforços por parte dos produtores, das empresas, da sociedade e governos, por alternativas para que possamos superar as adversidades da crise hídrica é muito importante para o desenvolvimento econômico e sustentável do país.

*Leonardo Luvezuti, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Lavras, atua como head de negócios da Perfect Flight