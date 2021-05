Crescimento exponencial de forma estruturada: é possível?

Sabemos que a pandemia de coronavírus dificultou o crescimento de muitos negócios. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 716 mil empresas fecharam as portas apenas no primeiro semestre do ano passado. Em contrapartida, outros empreendedores se reinventaram e alavancaram os seus empreendimentos, principalmente com a venda online. No ano da pandemia, o e-commerce deu um salto e atingiu R$ 87,4 bilhões, um aumento de 41% em relação ao ano de 2019, segundo informações da Ebit-Nielsen.

O e-commerce aquecido e o crescimento exponencial das vendas animaram muitos empresários do setor. No entanto, o aumento muito acima do esperado para o período também fez com que muitos negócios se perdessem, não dessem conta da demanda e, consequentemente, começassem a perder ou deixar de fidelizar consumidores. O crescimento exponencial, de maneira estruturada, deve ser algo planejado e feito com o maior nível de cuidado e preocupação.

Um exemplo para ilustrar o que estou dizendo: se uma loja virtual costuma fechar um número X de pedidos por mês e, de uma hora para outra, começa a vender o triplo, caso o empreendedor não esteja extremamente organizado e preparado para atender este aumento na demanda, o processo não dará certo. Diversos fatores podem atrapalhar, desde a falta de controle do estoque até atrasos nas entregas e na emissão de notas fiscais. Esses erros acabam causando estresse e, o pior de tudo, a perda de clientes.

Dizem que é melhor estar preparado para quando a oportunidade aparecer, e a boa notícia é que é possível estar pronto para quando o seu negócio, independente do nicho que atua, começar a alavancar. O crescimento exponencial de forma estruturada é a chave do sucesso.

A primeira dica é estar sempre atualizado sobre o mercado, de olho em novas tendências e plataformas que podem ajudar na integração e automação de processos. É comum que, depois que um empreendimento consegue uma certa quantidade de clientes fidelizados, venha a fase da acomodação. Mas é justamente neste momento que é necessário começar a estudar maneiras de crescer ainda mais rápido, seja com novas técnicas de marketing digital ou com a ajuda de marketplaces e aplicativos.

A segunda dica é começar a investir em recursos que auxiliarão nos processos básicos da rotina de um e-commerce, mas que costumam demandar bastante tempo. Por exemplo, na fase da pré-venda, para atrair clientes, é essencial estar onde os consumidores estão, ou seja, nas redes sociais e marketplaces. No entanto, é impossível que uma única pessoa dê conta de atualizar todas as informações, em todas as mídias e plataformas possíveis. Para se preparar para um crescimento nas vendas, é importante que comece a pensar em investir em pessoas ou plataformas que ajudarão a simplificar e acelerar processos. Ninguém cresce sozinho.

Se a sua empresa está passando por um momento de crescimento exponencial, isso significa que ela possui alta performance de mercado. Esse momento é sempre desafiador e, exatamente por isso, é necessário estar preparado para romper barreiras, vivenciar a inovação e se tornar adaptável às constantes mudanças. Por isso, a terceira e última dica se torna tão importante: aposte em inovação e experimentação.

Se você quer se destacar em algo, não dá para seguir fazendo mais do mesmo. Estude o seu nicho e não tenha medo de testar coisas novas e surpreender o consumidor final. Somente desta maneira, e com essa mentalidade, é possível continuar crescendo e se mantendo em destaque.

*Vitor Lima é CEO e sócio-fundador do Magis5