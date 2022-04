Cresce o número de divórcios consensuais em 2021

De acordo com os dados divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil, que reúne os tabelionatos de notas de todo o País, mais de 80 mil casais se divorciaram, consensualmente, nos cartórios no ano de 2021 – já considerado o ano com o maior número de divórcios do país desde o início da série histórica em 2007.

Este número demonstra uma alta de 4% em relação ao ano anterior. Somente no Distrito Federal, houve um aumento de 40%.

Acredita-se que este aumento de divórcios extrajudiciais (em cartório) se deu por duas principais razões: a primeira, por uma demanda reprimida em virtude do início da pandemia em 2020. Diante do agravamento da pandemia e da necessidade de isolamento social, muitos casais precisaram conviver ininterruptamente, o que ocasionou o aumento do número de conflitos. Contudo, apesar do rompimento da sociedade conjugal, optaram por aguardar uma maior estabilização na saúde pública para darem início ao processo.

A segunda é, sem sombra de dúvidas, a possibilidade da realização do divórcio de maneira virtual. Em maio de 2020, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou o Provimento nº 100/2020 que tratou sobre a prática de atos notariais eletrônicos e instituiu o sistema de atos notariais eletrônicos (e-Notariado) em todo o território nacional.

Dentre todas as mudanças trazidas, o Provimento permitiu a realização de divórcios consensuais de maneira virtual. Os requisitos permaneceram os mesmos do divórcio extrajudicial: a consensualidade entre os cônjuges, a presença de um advogado e a inexistência de filhos menores e/ou incapazes ou nascituros – existência que pode ser afastada caso haja prévia resolução judicial de todas as questões envolvendo os filhos.

Na prática, após o envio da petição requerendo o divórcio, com todos os dados e documentos necessários, o processo é realizado por videochamadas e conduzido por um tabelião. A facilidade de realizar o ato de maneira virtual, sem ter que se deslocar ou aguardar, fez com que mais casais buscassem a resolução consensual dos conflitos. Além de ser muito mais rápido, em determinadas situações os custos envolvendo a realização do divórcio em cartório também podem ser muito menores.

Em contrapartida, o número de casamentos também vem crescendo, recuperando a queda sofrida no início da pandemia. Segundo dados extraídos da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais e do Colégio Notarial do Brasil, em 2020 o número de matrimônios caiu 25,62% enquanto que, em 2021, subiu 23,01% – número este ainda menor do que aquele registrado em 2019.

Independentemente do caminho escolhido, um planejamento matrimonial bem estruturado, com a escolha do regime de bens de maneira consciente, que possa atender as necessidades atuais e futuras do casal, é de suma importância durante e, eventualmente, após o fim da dissolução conjugal, evitando conflitos e discussões que podem perdurar durante anos no judiciário.

*Laísa Santos, advogada da área de Planejamento Patrimonial, Família e Sucessões. Sócia do escritório Schiefler Advocacia