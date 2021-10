Créditos de ICMS dos exportadores devem ser transferidos de forma imediata e com atualização monetária

As empresas detentoras de créditos acumulados de ICMS decorrentes de operações de exportação têm obtido sucesso no Poder Judiciário para assegurar o direito à sua transferência imediata a outros contribuintes, em parcela única e atualizados pela Taxa Selic.

A transferência dos créditos acumulados de ICMS é o mecanismo atualmente existente para a recuperação efetiva do ICMS incidente nas aquisições de insumos de fabricação ou revenda das mercadorias exportadas. Desse modo, os exportadores credores do imposto cedem e transferem seus créditos a outros contribuintes dentro do mesmo Estado, para que estes os utilizem na compensação de seus débitos vincendos.

Dada a sua relevância para a atividade econômica dos exportadores, a demora excessiva para análise dos pedidos administrativos de reconhecimento e transferência dos créditos, e a imposição de óbices diversos pelo Fisco Estadual tem motivado cada vez mais os contribuintes a se socorrer da Justiça para assegurar o exercício do direito expressamente assegurado pela Constituição Federal e pela Lei Kandir por norma de eficácia plena e que não pode se submeter a condições adicionais arbitradas pelas autoridades fazendárias, ainda que estas condições estejam previstas na regulamentação estadual.

A Constituição Federal conferiu a imunidade do ICMS às operações de exportação, e, ao fazê-lo, assegurou expressamente aos contribuintes exportadores a “manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores”, nos termos do artigo 155, § 2º, X, alínea “a”, do texto constitucional.

Partindo da premissa constitucional, a Lei Kandir (LC nº 87/96), estabeleceu de forma ainda mais especifica o tratamento a ser conferido aos saldos credores acumulados em decorrência de operações de exportação, e, na forma do artigo 25, § 1º, inciso II, garantiu de forma incontestável que esses créditos podem ser “transferidos pelo sujeito passivo a outros contribuintes do mesmo Estado, mediante a emissão pela autoridade competente de documento que reconheça o crédito”.

Ademais, o § 2º, do artigo 25, da Lei Kandir, determinou que a lei estadual somente pode impor condições à transferência no caso de créditos acumulados decorrentes de outras operações, exceto as exportações.

Ao agir desta forma, o legislador constituinte e complementar estabeleceu uma norma de eficácia plena e assegurou aos exportadores o direito ao aproveitamento dos créditos mediante sua transferência a quaisquer contribuintes situados no mesmo Estado, o que deve ocorrer por meio de um despacho administrativo único que reconheça o crédito e ao mesmo tempo autorize a sua transferência.

No entanto, a regulamentação do direito pelos Estados não tem observado os mandamentos constitucionais e da Lei Kandir, e tem imposto aos contribuintes requisitos e condições diversos para a realização do direito, tais como a exigência de obrigações acessórias específicas e penosas (a exemplo do sistema de custeio da Portaria CAT-83/09 em São Paulo), a sujeição a prévios e longos procedimentos de fiscalização, além da tramitação dos pedidos por diversas instâncias administrativas. Ao final, quando a transferência é concedida, geralmente é parcelada pelos Estados, sem quaisquer juros ou correção monetária.

Embora a transferência dos créditos traga um impacto direto na arrecadação, os Estados não estão autorizados a criar quaisquer impedimentos ou condições adicionais ao reconhecimento e transferência dos créditos dos exportadores, nem podem analisar de forma morosa os pedidos administrativos. Assim, devem assegurar aos exportadores o direito à sua transferência imediata, em parcela única e com atualização monetária pela Taxa Selic.

Especificamente no Estado de São Paulo, considerando que o artigo 33 da Lei Estadual nº 10.177/98 estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para análises dos pedidos administrativos pelo Fisco Estadual, o TJ-SP tem reconhecido esse prazo como limite máximo para conclusão dos processos relacionados à homologação e transferência dos créditos acumulados de ICMS, e tem determinado ao Fisco Estadual à atualização dos créditos pela Taxa Selic em decorrência da mora.

Diante destes precedentes, os exportadores passam a exigir maior celeridade e simplificação nos processos de reconhecimento e transferência dos seus créditos, além da sua atualização pela Taxa Selic, atualmente não assegurada pela regulamentação estadual.

*João André Buttini de Moraes, sócio-fundador do Buttini Moraes Advogados e especialista em Direito Tributário

*Amanda Nadal Gazzaniga, especialista em Direito Tributário do Buttini Moraes Advogados