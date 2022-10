Creditamento de IPI na aquisição de insumos na industrialização de produtos imunes

Muito se discute acerca da legalidade do creditamento do Imposto sobre Produto Industrial (IPI) à luz do artigo 11 da Lei nº 9.777/99, do princípio da não-cumulatividade do referido imposto e, ainda, do recente precedente da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferido nos autos do EREsp nº 1.213.143/RS.

Isso porque o artigo 11 da Lei nº 9.779/99 assegurou a tomada de crédito de IPI na aquisição de insumos tributados pelo imposto e aplicados na industrialização em relação aos produtos isentos ou tributados à alíquota zero na saída.

Todavia, o referido dispositivo não determinou expressamente que as saídas de produtos imunes e não tributados (“NT”) também permitiriam o creditamento do IPI, ocasionando, assim, diversas discussões e litígios no âmbito administrativo e judicial.

Por sua vez, o STJ e o STF, por meio do Tema 159 (REsp nº 860.369/PE) e do Tema 49 (RE nº 562.980/SC), definiram que o direito ao creditamento do IPI decorrente de aquisição de insumos na industrialização de produtos surgiu com a vigência da Lei nº 9.779/99.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN RFB) nº 33/99 foi editada para regulamentar o artigo 11 da Lei nº 9.779/99, tendo estipulado, em seu art. 4º, que os créditos de IPI alcançavam a industrialização tanto de produtos isentos e tributados à alíquota zero, como de produtos imunes, diga-se, não tributados, os quais não constam expressamente na redação do artigo 11 da Lei nº 9.779/99.

Como se observa, o próprio órgão administrativo encarregado de expedir normas destinadas à fiel execução da Lei nº 9.779/99 deu interpretação exemplificativa ao seu artigo 11, ao explicitar a inclusão, no seu campo de abrangência, de “produtos” em geral, o que compreende os não tributados e os imunes, além dos isentos ou sujeitos à alíquota zero.

Por se tratar de norma regulamentar, a IN SRF nº 33/99 é de observância obrigatória para as autoridades fiscais e pelos contribuintes, na medida em que estabelece critérios jurídicos a serem observados na apuração/aproveitamento de créditos de IPI e na compensação com tributos federais, que são procedimentos sujeitos ao lançamento por homologação.

Ademais, o antigo e não mais vigente Regulamento do IPI de 2002 (aprovado pelo Decreto nº 4.544/02) – aplicável às operações quando da tomada dos créditos –, em seu artigo 195, §2º, dispunha explicitamente da mesma forma que a IN RFB nº 33/99, ou seja, também contemplava o termo “imune” em sua redação, para se referir às operações cujo crédito de IPI decorresse de insumos, estando o crédito autorizado.

Nota-se que o art. 11 da Lei nº 9.779/99, quando permitiu o creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos isentos e tributados à alíquota zero, também o admitiu quanto aos produtos imunes; afinal, a própria Constituição Federal utiliza os referidos termos como sinônimos (artigos 149, § 2º, 153, § 3º III e § 4º, II, 155, § 2º, X, alínea “b”, 184, § 5º e 195,§ 7º).

Neste aspecto, diferentemente do que é consignado em equívoco por uma série de decisões judiciais a respeito, não tem lugar a aplicação do art. 111 do CTN, tendo em vista que, mesmo a partir de uma interpretação literal, é possível classificar a imunidade como sinônimo de isenção ou hipótese de não incidência para fins do presente estudo, até porque a lei autorizadora do creditamento (nº 9.779/99) foi regulamentada por atos que expressamente previram a imunidade dentre as hipóteses de autorização do creditamento.

Ademais, o entendimento costumeiramente expendido pela Fazenda Nacional nestes casos no sentido de que somente as saídas isentas/tributadas à alíquota zero gerariam direito ao creditamento do IPI está nitidamente equivocado na medida em que coloca os contribuintes que gozam de um benefício infraconstitucional (isenção, alíquota zero) em posição mais benéfica e mais privilegiada que os contribuintes com benefício oriundo da Constituição (imunidade) – o que não tem qualquer razoabilidade.

Deve-se atentar, ainda, a que, a toda evidência, em que pese haver diferença tecnicamente conceitual entre imunidade, isenção, alíquota zero e não-tributação, o efeito prático para o contribuinte é o mesmo para todos, qual seja, o não pagamento do tributo. Assim, a negativa do direito ao creditamento, em qualquer um dos casos, estará eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade.

Notoriamente, é este o caso do art. 251, §1º do Regulamento do IPI (RIPI) 2010, que proibiu o referido creditamento, sendo certo que sua redação é absolutamente incompatível com as disposições constitucional e legal a respeito do tema.

Igualmente, não há que se falar, na hipótese, em analogia entre o princípio da não-cumulatividade previsto na Constituição para o ICMS e para o IPI, sendo certo que não se aplica, aqui, o art. 155, §2º, II, “a”, da CF/88.

Isto porque a Constituição Federal delineou claramente o princípio da não-cumulatividade do IPI e, diferentemente do que fez quanto ao ICMS, não estipulou qualquer restrição à fruição desse direito.

Importante repisar que, relativamente ao IPI, não existe qualquer previsão similar à do ICMS quanto à vedação do creditamento.

À luz conjunta de estas premissas, a 1ª Seção do STJ, ao julgar o EREsp nº 1.213.143/RS, negou provimento aos embargos de divergência da Fazenda Nacional, unificando o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o insumo aplicado em produtos não tributados gera crédito de IPI.

Nesta ocasião, ficou consignado que o artigo 11 da Lei nº 9.779/99 traz a expressão “inclusive”, não excluindo assim, a possibilidade de concessão do benefício fiscal no caso de produtos não tributados, conforme o próprio STJ já havia decidido em relação aos produtos isentos e tributados à alíquota zero.

Assim, pode-se concluir que a real intenção do legislador ao redigir o artigo 11 da Lei nº 9.779/99 era estabelecer que, para ter direito ao creditamento do IPI, basta o cumprimento de dois requisitos: (i) que as entradas dos insumos sejam tributadas pelo imposto; e (ii) que o produto adquirido sofra processo de industrialização.

Muitos contribuintes, assim como a jurisprudência, entendem que a interpretação da legislação sobre o tema, o artigo 11 da Lei nº 9.779/99, quando permitiu o creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos utilizados na industrialização de produtos isentos e tributados à alíquota zero, também o admitiu quanto aos produtos imunes e não tributados, na medida em que o texto do dispositivo não restringe, em absoluto, o direito ao crédito aos casos nele expressamente descritos, mas o assegura “inclusive” nessas hipóteses.

Desta forma, a negativa pelo fisco do direito a esta tomada de crédito implica inobservância ao próprio artigo 11 da Lei nº 9.777/99, ao princípio da não-cumulatividade do referido imposto e, ainda, ao precedente da 1ª Seção do STJ proferido nos autos do EREsp nº 1.213.143/RS.

*Janssen Hiroshi Murayama, sócio-fundador de Murayama & Affonso Ferreira Advogados. Graduado em Direito e Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pós-graduado em Direito Tributário, pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários (IBET) e mestre em Direito Tributário pela UERJ. Membro efetivo da Comissão de Direito Financeiro e Tributário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), fundador e conselheiro do Grupo de Debates Tributários do Rio de Janeiro (GDT-Rio), além de autor e coordenador de livros e artigos científico-tributários e professor convidado do FGV Law Program

*Camila Cristina Magrille Molle, advogada em Murayama & Affonso Ferreira Advogados. Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-graduada em direito tributário pela Universidade Cândido Mendes. Extensão em contabilidade geral e tributária pela Fundação Getúlio Vargas

*Mariana Valença Guimarães, advogada em Murayama & Affonso Ferreira Advogados. Graduada em Direito pelo IBMEC, com LL.M. em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas