‘CPI da Pandemia’ contra Ibaneis garante apoio necessário para instalação na Câmara Legislativa

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que mira atos do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) na pandemia do novo coronavírus obteve nesta quinta, 27, o mínimo de assinaturas necessárias para garantir a instalação das investigações na Câmara Legislativa. Ao todo, 13 dos 24 parlamentares da Casa assinaram pedido formulado em julho pelo deputado Leandro Grass (Rede) contra o governo distrital.

A instalação da CPI ganhou tração nesta semana após a prisão do secretário de Saúde do DF, Francisco Araújo, na Operação Falso Negativo, que investiga superfaturamento na compra de testes para covid-19.

Apesar das 13 assinaturas garantirem que a CPI será instalada, não há prazo definido para que isso aconteça. Na próxima terça, 1º, o Colégio de Líderes da Câmara Legislativa irá se reunir para discutir se a ‘CPI da Pandemia’ pode ‘furar a fila’, pois outros dois pedidos CPI já aguardavam instalação.

Outro obstáculo é a edição de ato da Mesa Diretora que suspendeu os trabalhos de CPIs durante a pandemia do novo coronavírus. Para fazer valer a instalação de uma comissão contra Ibaneis, a Mesa precisaria alterar a medida e abrir uma exceção.

“É uma questão de decisão e vontade política. Há todos os instrumentos possíveis para a gente conduzir essa CPI em trabalho remoto”, afirmou o deputado Leandro Grass, autor do pedido da CPI, durante coletiva de imprensa nesta tarde.

Batizada de ‘CPI da Pandemia’, a comissão vai investigar suspeitas de superfaturamento de leitos de UTI, a instalação de hospitais de campanha no Distrito Federal, a falta de transparência de dados de covid-19 e suposto tráfico de influência e nepotismo na gestão de saúde do governo Ibaneis Rocha.

O pedido de CPI foi apresentado após a primeira fase da Falso Negativo, aberta em julho para apurar crimes de organização criminosa, fraude em licitação, cartel, lavagem de dinheiro e corrupção passiva e ativa.

Segundo o Ministério Público do Distro Federal, os contratos apurados ultrapassam R$ 73 milhões e foram fechados por dispensa de licitação.

COM A PALAVRA, O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

A reportagem entrou em contato com o governo do Distrito Federal e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com)